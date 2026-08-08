Luis Felipe Yagüe, un comerciante de 74 años dedicado a la venta de panela en Caquetá, tuvo un papel destacado durante la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali. El hombre, que alcanzó notoriedad tras un episodio relacionado con sus posiciones políticas, fue invitado personalmente a la ceremonia presidencial.

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Durante el evento, el nuevo mandatario anunció que Yagüe sería el primer beneficiario de La Ruta Milagro, una iniciativa diseñada para brindar respaldo a pequeños comerciantes y emprendedores. El programa busca que personas como el vendedor de panela puedan fortalecer sus negocios con herramientas y acompañamiento especializado.

(Vea también: De la Espriella habló de la JEP en su posesión y dio luces de lo que pasará con el tribunal)

De La Espriella destacó la historia de Yagüe como ejemplo de los trabajadores que diariamente buscan sacar adelante a sus familias. Bajo esa visión, la estrategia pretende facilitar que pequeños empresarios mejoren sus procesos, encuentren nuevos clientes y tengan mayores posibilidades de acceder a mecanismos de financiación.

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La ejecución del programa estará en manos del Ministerio de Comercio, dirigido por Mauricio Gómez Amín. La iniciativa contempla cuatro fases: primero se realizará un diagnóstico para establecer las necesidades de cada negocio; después se implementarán mejoras y posteriormente se trabajará en la conexión con mercados y en la apertura de nuevas oportunidades comerciales.

Para Yagüe, el plan contempla inicialmente 120 días de acompañamiento destinados a fortalecer su actividad comercial de panela en Caquetá. Aunque su caso servirá como punto de partida, el Gobierno señaló que el objetivo de La Ruta Milagro es ampliar este tipo de apoyo a millones de emprendedores, comerciantes y trabajadores en diferentes regiones de Colombia.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.