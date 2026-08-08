Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella, en su discurso de posesión el viernes 7 de agosto, trazó una nueva ruta para la política minero-energética del país al anunciar que en su administración se autorizará el desarrollo del fracking. Esta decisión separa a su gobierno de la línea que venía manejando la administración anterior y implica impactos inmediatos para regiones como el departamento del Cesar, que concentra uno de los depósitos de hidrocarburos no convencionales más grandes de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su primer pronunciamiento desde el Cantón Militar Pichincha, en Cali, el mandatario enfatizó que el país no puede permitir que se desaprovechen los recursos naturales disponibles. Además, aseveró que recuperar a Ecopetrol será uno de sus mayores objetivos, recordando la reducción drástica en las utilidades de la empresa estatal: pasaron de 32 billones de pesos en 2022 a solo 9 billones en el último año. Esta caída, de acuerdo con De la Espriella, obliga a replantear la estrategia nacional para que Colombia deje de depender de reservas probadas de hidrocarburos tan limitadas en el tiempo.

En el mismo sentido, de acuerdo con las cifras y análisis que citó en su discurso, el presidente advirtió que prolongar la tendencia a la baja de las reservas de gas y petróleo solo condenaría al país a mayores dificultades económicas. Como respuesta, De la Espriella confirmó que se promoverá el fracturamiento hidráulico —más conocido como fracking— bajo estándares técnicos y ambientales “de los más altos”. Si bien afirmó respaldar la transición hacia energías más limpias, subrayó que debe hacerse desde la autosuficiencia y la seguridad energética, priorizando el bienestar económico nacional.

Este nuevo enfoque abre de inmediato la exploración en el Cesar. El potencial está principalmente en la cuenca Cesar-Ranchería, donde hasta ahora varios bloques habían sido devueltos por las restricciones normativas que prohibían el desarrollo del fracking. Según expertos, el área concentra aproximadamente 10 tera pies cúbicos de gas, muy por encima de los dos tera pies cúbicos en reservas probadas que actualmente tiene todo el país. El geólogo Amat Zuluaga, que participó en el empalme del nuevo gobierno, recalcó que solo el norte del Cesar alberga cinco veces las reservas nacionales, proyectando la zona como nuevo eje gasífero. Además, en el sur del Cesar, específicamente en el bloque VMM3 (de la cuenca media del Magdalena), existen yacimientos intactos, y Zuluaga consideró que la actual tecnología puede disminuir considerablemente los riesgos asociados al fracking, gracias a registros ultrasónicos y técnicas avanzadas para garantizar la seguridad de los pozos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa fracking y cómo se aplica en la extracción de hidrocarburos?

El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica empleada para extraer hidrocarburos que se encuentran atrapados en formaciones rocosas a gran profundidad. Consiste en inyectar líquidos a presión para fracturar la roca y liberar el gas o el petróleo, permitiendo su extracción comercial. Según lo expuesto en el discurso, la tecnología moderna reduce los riesgos al proporcionar herramientas para controlar la integridad de los pozos mediante registros ultrasónicos y de densidad, entre otros recursos.

¿Cuál es la importancia del Cesar en la nueva política de fracking anunciada?

El Cesar es clave en la nueva estrategia, pues en su territorio se encuentran los mayores depósitos de hidrocarburos no convencionales del país, especialmente en la cuenca Cesar-Ranchería, cuyo potencial triplica ampliamente las reservas probadas actuales de Colombia. El anuncio presidencial implica que el departamento se consolidará como el nuevo eje gasífero nacional, reactivando exploraciones y aprovechando recursos antes bloqueados por normas restrictivas.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.