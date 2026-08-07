Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Abelardo De La Espriella se convirtió este 7 de agosto de 2026 en el nuevo presidente de Colombia, al jurar su cargo en un acto sin precedentes en la historia nacional: por primera vez, la ceremonia de posesión presidencial se realizó fuera de Bogotá y tuvo como escenario la Arena de la Universidad Santiago de Cali. De acuerdo con la información proporcionada, este evento empieza a marcar el tono de la nueva administración, poniendo en el centro de su discurso y simbología la descentralización y la inclusión de las regiones, aspectos que fueron notables en la disposición de los invitados, quienes fueron ubicados en diferentes áreas del recinto según las zonas geográficas del país como Caribe, Pacífico, Andina, Eje Cafetero, Orinoquía, Amazonía e Insular.

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Durante la ceremonia, De La Espriella recibió la banda presidencial en presencia de congresistas, magistrados, altos funcionarios internacionales y figuras políticas históricas. En este mismo acto, José Manuel Restrepo asumió la vicepresidencia. La puesta en escena incluyó elementos simbólicos, entre ellos las sillas del prócer caleño Joaquín de Caicedo y Cuero y una escultura de la Virgen de Fátima, reflejando las convicciones personales y el mensaje de pluralidad que busca transmitir el mandatario. La cantante Maía también tuvo un papel destacado en la apertura, interpretando "Hallelujah".

Uno de los momentos más llamativos fue la intervención de Luis Felipe Yagüé, un vendedor de panela de 74 años de Caquetá, a quien se le encomendó la imposición de la banda presidencial, hecho que se volvió viral luego de una controversia política en redes sociales. La banda fue diseñada por el maestro Luis Abel Delgado, artista nariñense.

La asistencia fue internacionalmente relevante, con la presencia de diez jefes de Estado, entre ellos el rey Felipe VI de España, así como representantes de países como Argentina, Panamá, Paraguay y Honduras, y varios expresidentes colombianos. El acto contó, además, con la significativa despedida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, acompañada por honores militares.

En su primer discurso, el presidente De La Espriella abordó temas clave para el país. Subrayó la legitimidad del proceso electoral realizado el 21 de junio, donde, según sus palabras, "ganó la democracia colombiana". Negó la intención de promover una constituyente o buscar la reelección, afirmando que cuatro años son suficientes para gobernar. La seguridad fue central en su intervención. Rindió homenaje póstumo al senador Miguel Uribe Turbay y prometió devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Sobre el narcotráfico, anunció el regreso de la aspersión con herbicidas de “nueva generación”, enfatizando un cambio en la política antidrogas.

En cuanto a política energética, propuso implementar el fracking bajo estándares técnicos y ambientales. Prevé una reforma tributaria para eliminar el impuesto al patrimonio y anunció herramientas tecnológicas contra la corrupción. También prometió fortalecer la atención en salud y dignificar la labor docente para alcanzar “la excelencia académica”.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó en redes sociales su apoyo al nuevo mandatario, resaltando el compromiso de los gobernadores con el bienestar de las comunidades y manifestando optimismo por el futuro de las regiones bajo el nuevo gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en 2026 fue diferente a las anteriores?

La posesión de De La Espriella marcó un hito porque fue la primera vez en la historia de Colombia que un presidente tomó juramento fuera de Bogotá, específicamente en Cali. Esto simbolizó su apuesta por la descentralización y la integración regional, evidentes tanto en la elección del lugar como en los elementos simbólicos y la distribución de los asistentes según las regiones del país.

¿Cuáles fueron los anuncios clave del discurso de posesión de Abelardo De La Espriella?

El discurso del nuevo mandatario estuvo centrado en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico con el regreso de la aspersión con herbicidas, el desarrollo del fracking con estándares técnicos y ambientales, la reforma tributaria y la eliminación del impuesto al patrimonio, así como herramientas tecnológicas contra la corrupción. Además, se comprometió a fortalecer la atención en salud y dignificar la labor de los maestros, aspectos anunciados como prioritarios para su gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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