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Abelardo de la Espriella inició su mandato presidencial en Colombia para el periodo 2026-2030 tras ganar la segunda vuelta electoral con 12.960.542 votos, cifra que corresponde al 49,66 % de la votación válida, de acuerdo con el escrutinio oficial. Este resultado lo consolidó como el presidente electo, luego de protagonizar una de las contiendas más ajustadas de los últimos tiempos en el país.

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Según los datos oficiales, De la Espriella ya había liderado la primera vuelta presidencial al captar alrededor del 44 % de los votos, lo que lo posicionó como el candidato preferido para disputar la Presidencia. Durante la campaña política, su propuesta se enfocó principalmente en fortalecer la seguridad, combatir de manera eficaz la delincuencia, reducir el tamaño del Estado y reactivar la economía nacional. Estos ejes temáticos fueron centrales para el respaldo que obtuvo en las urnas de parte de casi trece millones de colombianos.

Su elección representa no solo un tránsito en el liderazgo del país, sino también el comienzo de una etapa en la que el gobierno deberá hacer frente a retos significativos como la seguridad ciudadana, el fomento del empleo, el crecimiento económico y el diálogo con los diferentes sectores políticos y sociales. La importancia de estos desafíos ha sido subrayada por diferentes sectores, que reconocen la expectativa generada en torno al cumplimiento de las promesas de campaña.

La ceremonia de posesión oficial tuvo lugar con un acto protocolario en el cantón Militar Pichincha en la ciudad de Cali, ante la presencia de 21 delegaciones internacionales. En sus primeras palabras como presidente, De la Espriella expresó que llegaba para cerrar "un largo capítulo de resignación nacional" y abrir las puertas a una transformación profunda en el país. Subrayó el valor de la independencia, la disciplina, la unidad y el respeto por la ley, y se comprometió a ejercer su mandato con convicciones claras y al servicio de todos los colombianos.

El discurso, citado por medios oficiales, estuvo marcado por un llamado a la unión y una reiteración sobre la necesidad de gobernar con principios sólidos como base para cualquier administración exitosa. Al dirigirse al país desde Cali, señaló estar a disposición de todos sus compatriotas, marcando el inicio de su proyecto de gobierno y una administración que, según sus palabras, buscará ser incluyente y transformadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el resultado de la segunda vuelta electoral para Abelardo de la Espriella en Colombia?

Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial con 12.960.542 votos, equivalentes al 49,66 % de la votación válida, según el escrutinio oficial. Este respaldo le permitió asumir la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030 luego de una de las contiendas más reñidas en los últimos años.

¿Cuáles fueron los principales temas de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella?

Durante la campaña, De la Espriella centró su mensaje en la seguridad, la lucha contra la delincuencia, la reducción del tamaño del Estado y la reactivación económica, propuestas que consolidaron su favoritismo y marcarán la agenda de su gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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