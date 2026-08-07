Por: EL PILON SA

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Abelardo De La Espriella es oficialmente el nuevo presidente de Colombia tras una ceremonia que se llevó a cabo este viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. La jornada, cargada de simbolismo y emoción, marcó el inicio del mandatario en el cargo para los próximos cuatro años. El acto comenzó con la participación de la cantante barranquillera Maía, quien fue la encargada de entonar las notas del Himno Nacional de Colombia, un gesto que abrió el paso a los protocolos del evento.

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Una vez culminados los honores musicales, el momento central de la ceremonia llegó con la entrega de la banda presidencial a De La Espriella. Este símbolo, clave en la tradición política colombiana, fue entregado por Honorio Henríquez, presidente del Congreso, quien en representación de los poderes públicos dio paso formal al cambio de mando. La imposición de la banda es el acto que acredita oficialmente al nuevo jefe del Estado y marca el relevo de Gustavo Petro en la Presidencia de la República. Según la transmisión del Canal 1, se vivieron minutos de expectativa y solemnidad antes y después de este momento simbólico.

La posesión presidencial en Colombia no solo es un acto protocolario, sino también un acontecimiento de relevancia nacional que atrae la atención de medios y ciudadanía. Durante los actos programados para la jornada en Cali, los asistentes observaron de cerca el protocolo y los discursos que configuran el inicio de un nuevo mandato. Después del juramento oficial y la imposición de la banda presidencial, el foco del evento se desplazó hacia el Batallón Pichincha, lugar en el que De La Espriella pronunciaría su primer discurso como presidente.

La noticia, anunciada y transmitida por medios como Canal 1, destaca que los actos de la posesión continúan en el transcurso del día. La concentración de personalidades políticas y la cobertura mediática refuerzan la trascendencia de este momento para el país, mientras colectivos ciudadanos e instituciones esperan escuchar las primeras palabras del nuevo mandatario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el protocolo en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali?

El protocolo de la posesión incluyó la interpretación del Himno Nacional de Colombia a cargo de Maía, seguida por la entrega de la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, a Abelardo De La Espriella. Posteriormente, se cumplió el juramento del nuevo mandatario y se programó su primer discurso desde el Batallón Pichincha, en medio de los actos previstos en Cali.

¿Cuál es el significado de la banda presidencial en Colombia?

La banda presidencial en Colombia es un símbolo que acredita formalmente al mandatario como jefe de Estado. Su entrega, realizada por el presidente del Congreso durante la ceremonia de posesión, representa el inicio oficial del mandato y el relevo de poderes entre el presidente saliente y el entrante.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.