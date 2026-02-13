El pánico se apoderó de los ciudadanos en la localidad de Puente Aranda, occidente de Bogotá, por un tiroteo entre las autoridades y unos ladrones. Todo empezó por el hurto de una Toyota Hillux plateada durante la noche del pasado jueves 12 de febrero.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Recen por nosotros”: desgarrador mensaje de la mamá del empresario asesinado en Bogotá)

De acuerdo con lo que informó Citytv, una mujer había llegado a su vivienda en la camioneta. Unos ladrones que la venían siguiendo la intimidaron con armas de fuego para hurtarle su vehículo. El Tiempo detalló que la víctima alertó inmediatamente a la Policía y varios patrulleros persiguieron a los asaltantes.

La persecución duró aproximadamente 40 minutos, en la que los criminales se pasaron hasta un semáforo en rojo. Con el aviso previo, las autoridades lograron hacer el plan candado para cerrar las vías de escape hasta acorralarlos en inmediaciones de la sede del Canal 1.

Al verse rodeados, los ladrones armados abrieron fuego y desataron un tiroteo con la Policía para huir del lugar. Pese a que intentaron detener a los implicados, estos lograron escapar, aunque dejaron la Hillux robada en el lugar y con algunos daños, ya que la alcanzaron a estrellar.

La víctima del hurto entregó todos los detalles, los cuales ya hacen parte de la investigación para dar con el paradero de la banda criminal que sembró caos y pánico en Puente Aranda.

* Pulzo.com se escribe con Z