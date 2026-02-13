El asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra ha causado conmoción en Bogotá. Su madre, Juanita Fonnegra, envió un mensaje público en medio del dolor, agradeciendo las muestras de solidaridad y pidiendo oraciones por la familia tras el crimen que le arrebató a su hijo.

Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles 11 de febrero, a las afueras del Bodytech ubicado en la calle 85 con carrera Séptima.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los sicarios habrían vigilado a la víctima durante unos 15 minutos.

Uno de ellos, que se movilizaba en motocicleta y portaba casco, habría cumplido el papel de “campanero”, siguiendo cada movimiento mientras esperaba el momento del ataque.

Cuando Aponte salió del gimnasio hacia las 3:45 p. m., acompañado de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, el vigilante alertó al tirador mediante una llamada.

El agresor, vestido con traje y corbata para pasar desapercibido, se acercó caminando y ejecutó el atentado. La Policía analiza cámaras de seguridad del sector y, por ahora, se habla de al menos tres sospechosos vinculados al doble homicidio.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para identificar y capturar a los responsables.

