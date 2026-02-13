Brasil está conmocionado por una tragedia que mezcla violencia familiar, poder político y un desenlace devastador. Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, en el sur del estado de Goiás, disparó contra sus dos hijos, de 12 y 8 años, y luego se disparó a sí mismo y murió, en un caso que las autoridades investigan como homicidio seguido de suicidio y que podría encuadrarse como violencia vicaria.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Policía Militar y la Policía Civil del Estado de Goiás (PCGO), el funcionario, de 40 años, atacó a los menores dentro del entorno familiar. En un primer momento, las autoridades informaron que ambos niños habían fallecido; sin embargo, horas después rectificaron la información y señalaron que uno de ellos había sobrevivido y permanecía en estado crítico tras una cirugía de urgencia. Posteriormente se confirmó la muerte del hijo mayor, de 12 años, quien fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, donde no logró superar las heridas.

El Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) coordinó las diligencias forenses y el levantamiento de los cadáveres y los cuerpos fueron sometidos a análisis en el Instituto de Medicina Legal (IML),

Horas antes de cometer el crimen, Machado publicó en sus redes sociales fotografías de sus hijos en momentos cotidianos: uno practicando lucha y el otro dibujando en un cuaderno sobre el regazo de su padre. El mensaje que acompañaba las imágenes hoy resulta estremecedor: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos… Papá los quiere mucho”.

Lee También

Además, dejó una carta dirigida a su esposa, en la que la acusó de haberle sido infiel. “Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final y hoy lo nuestro ha llegado a su fin, por desgracia”, comienza el texto. En el mensaje, Machado asegura que durante 15 años intentó mantener la armonía familiar y el respeto, pero que la situación “llegó a un límite de lo improbable”.

En la carta, el funcionario relató que su esposa habría viajado de Itumbiara a São Paulo para encontrarse con otra persona, hecho que despertó sus sospechas. “Solo quería la verdad y el respeto que, lamentablemente, no me diste”, escribió. En otro fragmento, dejó una frase que hoy causa indignación y dolor: “Triste… Partimos yo y mis niños, que ahora son ángeles que, infelizmente, vinieron conmigo”.

Las autoridades han señalado que, hasta ahora, no existen indicios de participación de terceras personas. El caso se investiga como homicidio consumado y suicidio. Medios locales han planteado que podría tratarse de un episodio de violencia vicaria, es decir, cuando un agresor ataca a los hijos para causar el mayor daño posible a la pareja.

La tragedia ha generado consternación en el estado de Goiás. El gobernador Ronaldo Caiado expresó públicamente sus condolencias y anunció la suspensión de su agenda para desplazarse a Itumbiara. “La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son menores, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado”, señaló.

Machado era yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo, lo que ha profundizado el impacto político y social del caso. La comunidad permanece en shock ante un hecho que expone, una vez más, las devastadoras consecuencias de la violencia intrafamiliar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.