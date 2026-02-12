Bogotá vivió el miércoles 11 de febrero de 2026 uno de sus días más trágicos. Un asesinato sicarial sacudió las tranquilas calles de La Cabrera, una de las zonas más exclusivas de la capital, causando la muerte del empresario agroindustrial José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, dueño de Arroz Sonora y Flexo Spring, así como de su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

El violento incidente tuvo lugar frente al reconocido gimnasio Bodytech, situado en la calle 85 con carrera Séptima, donde el sicario, perfectamente vestido con traje elegante y corbata, llegó con dos minutos de antelación a la salida de las víctimas, habiendo estudiado meticulosamente sus rutinas.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, declaró en Blu Radio que el sicario esperó a que sus objetivos descendieran del gimnasio e hizo su movimiento, disparando certeramente a tomarropa. “Sabían las rutinas, sabían la hora exacta de llegada y salida”, resaltó crisantamente su preparación, para luego huir en una motocicleta que lo esperaba en una estación de servicio cercana.

Al respecto, Manuel Gutiérrez, hermano del escolta asesinado, dio detalles en Noticias Caracol de lo sucedido, de cómo era su relación con el empresario y el desastre que causaron los delincuentes en sus seres queridos, a quienes dejó con un dolor irreparable.

“Hace 4 o 5 años trabajaba con él. Nunca nos manifestó que tuvieran amenazas o algo, por eso se nos hace muy extraño todo esto, tan repentino, es algo de no creer, hermano. Eran dos buenas personas, decían que eran muy devotos de la virgen, no entendemos como hacen tanto mal a personas de buen corazón. Yo vine a mirar como las cosas pasaron, dejó una esposa, dos hijos, una niña de 8 años y otro joven de 19″, manifestó en el noticiero.

Con más de 50 horas de video, investigadores de la Sijín de Bogotá identificaron a uno de los tres criminales que presuntamente participaron en el asesinato de un empresario y su escolta en el norte de Bogotá. Las autoridades determinaron cómo los sicarios planearon el ataque e… pic.twitter.com/4pLHlncVP1 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 12, 2026

Es notable que este asesinato ocurre en una zona que estaba protegida por puestos fijos de seguridad, debido a la residencia de altos funcionarios. A pesar de la última patrulla, que había circulado diez minutos antes del incidente, la respuesta policial llegó tarde, complicando aún más la persecución del asesino. “Duramos 10 minutos sin datos exactos porque nadie nos decía nada”, lamentó Cristancho.

