Las autoridades confirmaron la identidad de las dos personas asesinadas en un ataque sicarial ocurrido el pasado 11 de febrero en el norte de Bogotá.

Las víctimas fueron el reconocido empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, intendente retirado de la Policía Nacional. El crimen se registró en la calle 85 con carrera Séptima, frente a un gimnasio, en una de las zonas más concurridas de la capital.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados interceptaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque recibieron primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Country, fallecieron debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.

Felipe Arias, presentador de RCN, habló se su amistad con el empresario arrocero

En entrevista con La FM, el periodista y presentador de RCN Felipe Arias reveló que tenía programada una cita con el empresario el 12 de febrero a las 5:00 p.m., encuentro que nunca pudo concretarse debido al trágico desenlace.

“Sí, hoy teníamos una cita a las 5:00 p.m. y lamentablemente esa cita no se cumplió”, expresó con evidente tristeza.

Arias relató que hacía apenas ocho días habían estado en contacto por la emergencia de inundaciones en Córdoba. “Yo dije: hay que ayudar, hay que hacer algo.

#LoDijoEnLaFM | Felipe Arias compartió detalles de su amistad con Gustavo Andrés Aponte, el empresario asesinado en Bogotá. ⬇️ pic.twitter.com/UyDxpndoIu — La FM (@lafm) February 12, 2026

Siempre que llamaba a Gustavo, sabía su calidad de empresario y él me echaba la mano. Lo llamé, como cariñosamente le decía, ‘Tavo’, y le propuse armar una campaña para entregar casitas o algo a las familias afectadas. Él siempre me respondía: ‘¿Qué hay que hacer?’”, recordó.

El comunicador describió a Aponte como “un tipo de buenos modales, deportista, amante de su familia, entregado a sus hijos”.

Contó además que recientemente el empresario se había graduado como ministro de la comunión, lo que le permitía distribuir la hostia durante la misa, un compromiso espiritual que asumió con profunda convicción. “Eso no lo hace todo el mundo”, afirmó Arias.

Ambos coincidieron recientemente en jornadas de oración, como el rosario realizado por la salud de Miguel Uribe.

Según Arias, cada vez que proponía una iniciativa solidaria, Aponte respondía con disposición inmediata. “Buen hombre, buen tipo y gran empresario”, resumió.

Presentador de RCN destapa posibles preocupaciones del empresario asesinado

Sin embargo, detrás de su imagen de líder exitoso había preocupaciones latentes. Arias reveló que el empresario le había comentado que había recibido llamadas que le generaban temor, especialmente relacionadas con sus tierras en el Tolima. “Tenía susto de ir allá”, dijo.

Su familia había sido golpeada en el pasado por secuestros y asesinatos, una herida que marcó profundamente su historia.

“Me dijo: yo vi hace 30 años cosas muy duras y no quiero que mis hijos sufran lo mismo”, relató Arias. Incluso le sugirió que considerara salir del país, pero Aponte decidió quedarse. “Era muy grande su amor por el país y por su esposa”, concluyó.

¿Quién era Gustavo Aponte, empresario arrocero asesinado en Bogotá?

José Gustavo Andrés Aponte era una figura destacada del sector agroindustrial colombiano. Propietario de la empresa Arroz Sonora, una de las compañías más importantes del mercado nacional con operaciones en Tolima y Casanare, también lideraba Flexo Spring, firma dedicada a la fabricación de empaques para alimentos y proveedora de grandes multinacionales del sector de bebidas y comestibles.

Su trayectoria empresarial lo posicionó como un referente en la industria, pero también como un líder comprometido con causas sociales.

