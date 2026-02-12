El asesinato de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, dueño de Arroz Sonora, ocurrido en la tarde de este 11 de febrero en Bogotá, generó conmoción y abrió interrogantes sobre los negocios en los que participaba el empresario.

Aponte Fonnegra no solo estaba al frente de la reconocida compañía arrocera, sino que también se desempeñaba como gerente de Flexo Spring y ECSI, dos empresas con más de tres décadas de trayectoria en Colombia y amplio reconocimiento en el sector industrial, según datos publicados por la página Tecnología del Plástico.

Flexo Spring fue fundada en 1972 por la familia Aponte Acuña. Inició como una industria dedicada a los empaques metálicos, pero con el paso de los años diversificó su portafolio hacia empaques plásticos flexibles y rígidos. Actualmente, produce envases para agua, alimentos para mascotas, detergentes, leche y harinas.

Por su parte, ECSI fue creada en 1992 con inversión 100 % colombiana. La compañía se especializa en procesos de soplado e inyección para la fabricación de empaques plásticos rígidos. Entre sus desarrollos figuran envases para productos lácteos como Yogo Yogo, así como para marcas como Refisal, el blanqueador Bonaropa y artículos del sector cosmético.

¿Qué es la Fundación Gustavo Aponte Rojas?

La Fundación Gustavo Aponte Rojas es una organización social enfocada en brindar educación y bienestar a niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad. De esta iniciativa hacía parte Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, empresario asesinado en Bogotá el pasado 11 de febrero.

Desde su constitución, la fundación ha contado con la dirección espiritual de monseñor Rafael Cotrino y el respaldo de sus fundadores: Gustavo Aponte Acuña, Alfredo Aponte Acuña, Jaime Rivero Trujillo y César Augusto Pérez.

La entidad ofrece un espacio orientado a la formación humana, intelectual, socioafectiva, emocional y espiritual de menores en desventaja socioeconómica. Para ello, desarrolla programas que buscan promover su crecimiento y desarrollo integral.

Además del trabajo con la niñez, la fundación adelanta procesos de acompañamiento a las familias, enfocados en la resolución de conflictos, la superación de problemáticas sociofamiliares y el fortalecimiento de su bienestar. De esta manera, la organización articula acciones educativas y de apoyo social dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades atendidas.

