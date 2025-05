Una emotiva confesión por parte de Sofía Arias, hija del reconocido periodista Felipe Arias, ha causado gran revuelo en redes sociales. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven rompió en llanto mientras hablaba sobre una situación que ha venido afectando profundamente su bienestar emocional: el trato de algunos profesores hacia sus estudiantes.

(Vea también: [Foto] Felipe Arias mostró a su “hermosa” hija; tiene una cara angelical)

Canal RCN es uno de los medios más influyentes en Colombia. A lo largo de más de dos décadas, Noticias RCN ha acompañado a millones de televidentes con su cubrimiento informativo, consolidándose como uno de los noticieros más vistos del país.

Dentro de su equipo, Felipe Arias ha logrado destacarse por su estilo cercano y comprometido, especialmente durante las emisiones del mediodía, donde comparte set con la también reconocida periodista Inés María Zabaraín. Su profesionalismo y calidez lo han convertido en una de las figuras más queridas por los colombianos.

Lo que muchos no sabían es que su hija mayor, Sofía Arias, ha comenzado a labrar su propio camino frente a las cámaras, aunque en un formato completamente distinto: las plataformas digitales.

Sofía Arias, hija de Felipe Arias, llora por los profesores que disfrutan del dolor de los estudiantes

Con una presencia destacada en TikTok, Sofía ha logrado conectar con una audiencia joven y diversa, compartiendo aspectos de su vida personal y familiar. Sin embargo, su más reciente publicación sorprendió a muchos.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, la joven expresó su frustración frente al comportamiento de algunos docentes:

“Ojalá algún día los profesores se den cuenta de que nosotras somos personas y no máquinas. Ojalá se pusieran en nuestro lugar y se acordaran de cuando ellos también fueron estudiantes. Ojalá algún día pueda ver sus verdaderas intenciones de enseñarnos en las buenas y no de ver su disfrute, de vernos sufrir”, afirmó con dolor.

@sofiaariasmontene Lo tenía decir. No quiero generalizar a todos los profesores, se que debemos valorar mucho más la labor que hacen, pero he tenido unos que hasta se burlan en la cara de los estudiantes cuando cometen errores, o que sonríen cuando humillan a un estudiante, y eso no está bien. ♬ Lights Are On – Instrumental – Edith Whiskers

Sofía dejó claro que su intención no era fomentar la mediocridad ni evadir la exigencia académica, sino invitar a la reflexión sobre la empatía y la justicia en las aulas: “De ninguna forma estoy promoviendo la mediocridad, porque yo he tenido profesores exigentes, pero que son queridos y también justos. Entonces sí se puede ser un buen profesor, y querer que los estudiantes aprendan no equivale a crear terror en ellos”, agregó entre lágrimas.

Finalmente, cerró su intervención con un mensaje directo a los educadores:

“Si eres profesor, quiero que sepas que a las buenas y siendo justo también puedes ser un muy buen profesor”.