Por: EL PILON SA

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Abelardo De La Espriella fue investido oficialmente como presidente de Colombia durante una solemne ceremonia que tuvo lugar este viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. El evento, que marca un nuevo capítulo en la historia política del país, estuvo colmado de símbolos y momentos significativos que reflejan la importancia de la transición presidencial.

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La jornada comenzó con la interpretación del Himno Nacional de Colombia, a cargo de la cantante barranquillera Maía. Este acto musical abrió la ceremonia y preparó el escenario para el desarrollo de los protocolos institucionales. Según lo previsto, De La Espriella, elegido para liderar los destinos de la nación durante los próximos cuatro años, fue llamado a recibir la banda presidencial. Este gesto, realizado por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, representa la máxima distinción protocolaria del país y oficializa la investidura del nuevo mandatario. La entrega de la banda simboliza además el relevo formal del gobierno precedente, encabezado por Gustavo Petro.

De acuerdo con la información difundida por Canal 1, la imposición de la banda presidencial fue uno de los actos centrales de la jornada, transmitiendo en directo este momento para todos los ciudadanos interesados en el desarrollo de la ceremonia. El evento continuó en la ciudad de Cali, donde se llevaron a cabo otros actos programados, en cumplimiento de la agenda oficial que acompaña la transmisión del mando presidencial.

Uno de los momentos de mayor expectativa fue el juramento y la posterior imposición de la banda, tras lo cual la atención de los presentes —y del país entero— se centró en el primer discurso que Abelardo De La Espriella pronunció como nuevo presidente de Colombia. Este mensaje fue ofrecido desde el reconocido Batallón Pichincha, marco tradicional en el que los presidentes del país se dirigen por primera vez a la nación tras su posesión.

Con una programación estricta y el seguimiento de los principales medios informativos, la ceremonia constituyó un acontecimiento de gran relevancia institucional, marcando oficialmente el inicio del mandato de De La Espriella y el cierre del ciclo de gobierno de su antecesor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella en Cali?

La ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella se desarrolló en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde primero se interpretó el Himno Nacional por la cantante Maía y luego el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, le impuso la banda presidencial. Tras el juramento, el acto se trasladó al Batallón Pichincha para el primer discurso oficial.

¿Quién hizo entrega de la banda presidencial a Abelardo De La Espriella?

La banda presidencial fue entregada a Abelardo De La Espriella por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez. Este acto simbólico certifica la asunción formal del nuevo mandatario y representa el traspaso de mando tras finalizar el periodo de Gustavo Petro.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.