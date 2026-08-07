En medio de la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, lanzó un mensaje sobre la manera en que debería desarrollarse la oposición al nuevo Gobierno.

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Sin mencionar directamente a ningún sector político, Henríquez aseguró que Colombia no necesita escenarios de confrontación ni intentos de desestabilización.

La frase tomó especial relevancia por el contexto político de la jornada. Mientras De la Espriella asumía la Presidencia en Cali, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda encabezaba un evento masivo en Barranquilla, desde donde anunció la creación del denominado ‘Gabinete por la Vida’ para controvertir las políticas del nuevo Gobierno.

Cepeda también aseguró que su sector mantendrá la movilización, aunque manifestó disposición para dialogar si la nueva administración ofrece esa posibilidad.

Presidente del Senado pidió diálogo y no confrontación

Henríquez dedicó buena parte de su intervención a insistir en la necesidad de construir acuerdos entre el Gobierno, el Congreso y los distintos sectores de la sociedad.

El presidente del Senado sostuvo que el ejercicio político no debería medirse por quién derrota al adversario, quién habla más fuerte o quién consigue más aplausos y ‘likes’.

“Cada minuto que dediquemos a los conflictos es un minuto que le robamos a las soluciones que clama el pueblo colombiano”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que desde la Presidencia del Senado buscará promover un diálogo nacional que incluya a expresidentes, partidos políticos, gremios y sindicatos.

También le planteó directamente a De la Espriella que su Gobierno debe liderar los consensos sin desconocer la diversidad política.

“No es la hora de imponer el criterio gubernamental, sino de liderar diálogos y construir soluciones con la fuerza del consenso”, afirmó.

Henríquez agregó que tampoco es momento de “pasar por encima de las colectividades políticas”, sino de reconocer su representatividad para fortalecer la conversación nacional.

Mensaje de Honorio Henríquez coincide con un día de tensión entre Gobierno y oposición

Las palabras del presidente del Senado se conocieron en una jornada marcada por dos escenarios políticos paralelos.

Mientras en Cali se desarrollaba la posesión de De la Espriella, en Barranquilla Cepeda presentó su propuesta de oposición organizada mediante el ‘Gabinete por la Vida’, que, según explicó, contará con la participación de actuales ministros y ministras para controvertir las políticas del nuevo Gobierno.

La ausencia de sectores de la oposición en la ceremonia de posesión también marcó la jornada política, en la que el nuevo presidente asumió el poder después de una campaña electoral de alta confrontación.

En ese escenario, Henríquez llamó a dejar atrás las disputas políticas y concentrarse en solucionar los problemas del país. El senador también hizo referencia a la necesidad de reconciliar a Colombia y recordó el asesinato de Miguel Uribe Turbay para insistir en que las diferencias ideológicas no pueden terminar en violencia.

“Que nunca más una idea política valga una vida. Que nunca más la violencia pretenda ocupar el lugar de la palabra”, sostuvo.

El mensaje de Henríquez terminó así planteando una doble exigencia para la nueva etapa política: al Gobierno le pidió gobernar con grandeza y al Congreso legislar con independencia y honor, mientras reclamó a los diferentes sectores políticos construir acuerdos y evitar una nueva escalada de confrontación.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.