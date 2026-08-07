Uno de los momentos que marcó la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella ocurrió cuando el presidente del Senado, Honorio Henríquez, recordó a Miguel Uribe Turbay durante su discurso. La mención al senador asesinado provocó que los asistentes se pusieran de pie y le dedicaran una larga ovación.

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Henríquez habló de la necesidad de que los dirigentes políticos ayuden a Colombia a superar sus divisiones y recordó el asesinato de quien fuera su amigo y copartidario. “Hace apenas un año el país volvió a sentir el dolor que produce la violencia política. El magnicidio de mi amigo y copartidario Miguel Uribe Turbay”, afirmó.

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En ese momento, el auditorio se levantó y comenzó a aplaudir durante un largo periodo en homenaje al senador. En medio de la ovación, una persona gritó desde el público: “Miguel Uribe vive”, frase que fue acompañada por los aplausos de los asistentes.

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El presidente del Senado continuó su intervención con un llamado a rechazar cualquier forma de violencia motivada por diferencias políticas. “Ello nos recordó de la manera más cruel que ninguna diferencia ideológica puede justificar jamás un acto de barbarie. Ojalá no olvidemos esa inmensa enseñanza que nos dejó esta tragedia. Que nunca más una idea política valga una vida, que nunca más la violencia pretenda ocupar el lugar de la palabra”, manifestó.

Henríquez también recordó el impacto que tuvo el asesinato de Uribe Turbay en su familia y en el país. “Alejandro se quedó sin su papá, el sueño de país por el que Miguel trabajaba se truncó y Colombia perdió sin duda uno de sus mejores hijos”, dijo.

El presidente del Senado cerró esta parte de su discurso citando al expresidente Álvaro Uribe y resaltando la importancia de superar las divisiones políticas. “La democracia moderna que nos une debe dejar atrás las artificiales divisiones a las que suele acudirse con el propósito de enfrentar”, recordó.

Y añadió que esa reflexión cobra especial importancia en el momento actual: “Hoy, esa reflexión tiene más vigencia que nunca porque la democracia no se fortalece cuando aparecen las diferencias, se fortalece cuando aprendemos a ponerlas al servicio del bien común”.

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