Abelardo De La Espriella apenas asuma la Presidencia ya tendría una extensa lista de decisiones sobre la mesa. José Manuel Restrepo, quien hace parte del nuevo Gobierno, confirmó este viernes que hay 90 decretos listos para comenzar a poner en marcha varias de las promesas de la nueva administración.

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El dato coincide con lo que De La Espriella había anunciado días atrás, cuando aseguró que después de cumplir los actos protocolarios expediría no menos de 80 decretos con medidas de diferente índole. Ahora, según Restrepo, el número aumentó y hay tres asuntos que aparecen entre las principales prioridades.

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Los tres primeros decretos que firmaría Abelardo de la Espriella

Según Noticias Caracol, el primero está relacionado con un recorte de la contratación estatal. El segundo apunta a reforzar las medidas de seguridad en las denominadas zonas rojas del conflicto y el tercero busca establecer acciones para enfrentar la crisis del sistema de salud. Restrepo señaló que estas últimas medidas son urgentes.

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Pero la lista podría crecer considerablemente. El nuevo Gobierno tendría un borrador de 400 decretos, una cifra que ya despierta preguntas sobre la relación que tendrá la Casa de Nariño con el Congreso. Al respecto, analistas consideran que esto podría traducirse en una menor dependencia del legislativo frente a la administración anterior y plantean que De La Espriella podría apoyarse ampliamente en decretos para gobernar.

Dónde firmaría los decretos Abelardo de la Espriella

Hay además una duda sobre el lugar desde el que se firmarán las primeras medidas. De acuerdo con Noticias Caracol, De La Espriella regresará a Barranquilla después de la ceremonia de posesión en Cali. Sin embargo, esa ciudad todavía no tiene la condición de capital alterna, pues el acto legislativo correspondiente debe pasar por el Congreso y existen requisitos legales para la firma de decretos presidenciales.

La misma discusión aparece alrededor de la posesión de los ministros, pues también existen interrogantes sobre el lugar en el que deberán asumir formalmente sus cargos. Mientras tanto, el Gobierno tiene listos los primeros decretos con los que busca marcar desde el comienzo el rumbo de la nueva administración.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.