Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Antes de finalizar su mandato, el presidente Gustavo Petro tomó una de las decisiones de mayor trascendencia ambiental en el país, declarando la Amazonía como una Reserva de Recursos Naturales Renovables. Este acto administrativo, según lo confirmado por fuentes oficiales del Gobierno nacional, restringe la posibilidad de otorgar nuevas concesiones para la gran minería y elimina la opción de firmar más contratos para la exploración de hidrocarburos dentro de los límites del bioma amazónico. De acuerdo con la información suministrada, esta determinación cobija aproximadamente el 42 % del territorio continental colombiano y procura salvaguardar más del 80 % de la cobertura boscosa de esa región, considerada fundamental tanto por su biodiversidad como por su papel en la regulación climática.

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La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, explicó públicamente que la medida surgió tras un proceso sustentado en criterios científicos y en diálogo directo con las comunidades indígenas que habitan la zona. Dicha consulta buscó garantizar que las poblaciones tradicionales tuvieran voz en la toma de decisiones y que sus modos de vida fueran respetados en todas las fases del proceso. Según lo señalado por la misma funcionaria, los títulos mineros y contratos de exploración y explotación que ya se encuentran vigentes en la región no serán afectados por la nueva normativa. Así, las disposiciones actuales se mantienen intactas, y la medida solo impide nuevas intervenciones extensivas en adelante, sin interferir en otros usos legales del territorio autorizados previamente.

En el cierre del anuncio, el Gobierno enfatizó la importancia de que la próxima administración continúe en la senda de la protección de la Amazonía, subrayando que la lucha contra la deforestación y la minería ilegal debe reforzarse. De este modo, la decisión no solo representa un avance en política ambiental, sino que plantea un mensaje claro sobre la necesidad de preservar los recursos naturales frente a intereses extractivos, tomando en cuenta tanto el conocimiento científico como el saber ancestral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro declaró reserva la Amazonía colombiana?

Gustavo Petro tomó la decisión de declarar el bioma amazónico como reserva de recursos naturales renovables para resguardar la cobertura boscosa de la región y limitar el alcance de nuevas actividades extractivas, especialmente la gran minería y la exploración de hidrocarburos. De acuerdo con su Gobierno, esta medida busca proteger la biodiversidad y asegurar la conservación de ecosistemas vitales, considerando criterios científicos y el respeto por las comunidades indígenas.

¿Qué implica que la Amazonía sea una Reserva de Recursos Naturales Renovables en Colombia?

La declaratoria de reserva impide que se otorguen nuevas concesiones para minería a gran escala o contratos de exploración de hidrocarburos en la Amazonía colombiana, lo que protege más del 80 % de la cobertura boscosa de esa zona. Según la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, los contratos ya existentes no se verán afectados, pero la medida refuerza el compromiso estatal de prevenir nuevas afectaciones al medioambiente y acentúa la lucha contra la deforestación y la minería ilegal.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.