Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La reciente determinación del presidente Gustavo Petro de ejercer hasta el 6 de agosto y delegar la entrega del poder a Abelardo de La Espriella evoca una de las historias más peculiares de la presidencia en Colombia: el efímero mandato de Rafael Pinto Valderrama. Según lo relata el abogado y escritor Héctor Echeverri Correa en “Pinceladas y brochazos presidenciales”, Rafael Pinto Valderrama ostenta el récord como el presidente más breve, ejerciendo solo nueve horas entre la medianoche del 6 de agosto y las nueve de la mañana del 7 en 1898. Este episodio extraordinario hizo parte de una crisis política desatada por Miguel Antonio Caro, presidente conservador, quien se negó a entregar el poder a José Manuel Marroquín, otro conservador pero rival político directo.

Sigue a PULZO en Discover

Miguel Antonio Caro, célebre por ser el principal autor de la Constitución de 1886, llegó a la presidencia como vicepresidente de Rafael Núñez, quien después de reformar la Carta Política, optó por delegar el gobierno al vicepresidente y retirarse a Cartagena. Caro asumió plenamente el poder tras la muerte de Núñez en 1894, ejerciendo entre guerras civiles y tensiones internas dentro del partido conservador. Según el texto de Echeverri Correa, la normativa de la época permitía a Caro postularse para la reelección, siempre que dejara el cargo seis meses antes de las elecciones. Por eso encargó a Guillermo Quintero Calderón como presidente provisional, pero tras discusiones sobre el gabinete y conflictos partidistas, Caro retomó el control.

Tiempo después, pensando en perpetuar su influencia, Caro intentó delegar el poder en Manuel Antonio Sanclemente, un respetado conservador de avanzada edad que, por problemas de salud, renunció al acto de posesión dejando el cargo para el vicepresidente electo, José Manuel Marroquín, un académico poco dado al ejercicio del poder. Al percibir que debía entregar el mandato a Marroquín, Caro ideó una salida urgente, renunciando a la medianoche y designando a Rafael Pinto Valderrama como presidente interino por horas.

Pinto Valderrama, boyacense y entonces gobernador de Cundinamarca, aceptó el encargo y fue presidente apenas nueve horas, tal como consta en su intervención ante autoridades y asistentes en el Palacio. Pese a la brevedad de su paso, su nombre resulta insólito en el listado presidencial, mientras Marroquín, quien llegó mediante golpe de Estado en 1900 y enfrentó la pérdida de Panamá y los últimos resabios de la guerra de los mil días, persiste en la memoria nacional como actor de una de las etapas más convulsionadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Rafael Pinto Valderrama fue presidente de Colombia solo por nueve horas?

Rafael Pinto Valderrama asumió la presidencia durante apenas nueve horas, desde la medianoche del 6 de agosto hasta las nueve de la mañana del 7 de agosto de 1898, debido a una maniobra política de Miguel Antonio Caro. Caro no quiso entregar el poder directamente a José Manuel Marroquín, su rival dentro del conservatismo, y optó por dejar a Pinto Valderrama como mandatario interino por ese breve periodo, hecho documentado por Héctor Echeverri Correa.

¿Quién fue Miguel Antonio Caro y qué rol jugó en la presidencia de Colombia?

Miguel Antonio Caro fue el principal redactor de la Constitución de 1886 y llegó a la presidencia como vicepresidente de Rafael Núñez. Ejerció poder entre 1894 y 1898, enfrentando guerras civiles e intensas divisiones internas del partido conservador. Su negativa a entregar el poder a Marroquín condujo al insólito mandato de Rafael Pinto Valderrama y marcó el rumbo inestable de la política colombiana de finales del siglo XIX.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.