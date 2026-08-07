Por: Noticiero 90 minutos

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Gustavo Petro, primer presidente de izquierda elegido por voto popular en Colombia, puso fin este viernes a su mandato de cuatro años y abandonó la Casa de Nariño, sede presidencial. Este momento marca un hito político en la historia reciente del país, dando paso a la administración de Abelardo de la Espriella, quien inicia su periodo presidencial 2026-2030 con una ceremonia inédita realizada en Cali y no en Bogotá, como ha sido costumbre.

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El último acto de Petro en la Casa de Nariño estuvo cargado de simbolismo y cercanía familiar. Acompañado por sus hijos Antonella y Nicolás, así como algunos miembros de su gabinete, el mandatario lució un atuendo blanco mientras recorría la residencia oficial. Antes de su partida, compartió un video en el que su hija expresó gratitud al personal del palacio por los años de convivencia y atención, gesto que fue difundido en redes sociales por el propio expresidente. “Un abrazo fraternal a todas y todos los trabajadores del gobierno y al personal que me cuidó y me atendió en la Casa de Nariño”, escribió Petro desde su cuenta oficial, según lo compartido por Presidencia Colombia en la red social X.

Durante su discurso de despedida, Gustavo Petro reiteró su compromiso con los votantes y resaltó que su gestión siempre respondió a las necesidades del pueblo. “El mandato popular se respeta y hasta aquí llegan los 11 millones y medio que decidieron votar por mí (…) todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo”, afirmó, anticipando además que tras un breve descanso volverá a la vida pública como líder de la oposición.

La transición de poder no estuvo exenta de tensiones. De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, no se concretó una reunión oficial entre el equipo saliente de Petro y el entrante de De la Espriella para coordinar la entrega del poder, lo que generó dudas acerca del traspaso de información oficial. Por otro lado, Abelardo de la Espriella ha manifestado que la Casa de Nariño será convertida en museo y que parte de su propuesta será gobernar desde diferentes ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín, apostando a la descentralización del poder ejecutivo. El acto de posesión cuenta con más de 11.000 agentes de seguridad y se desarrolla en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, marcando otro precedente en la vida política colombiana.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizó en Cali y no en Bogotá?

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella marcó diferencia al no realizarse en Bogotá, la capital del país, como ha sido la tradición. De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, la ceremonia se celebró en la ciudad de Cali como parte del interés del nuevo mandatario en descentralizar el ejercicio del poder ejecutivo en Colombia.

¿Qué cambios propuso Abelardo de la Espriella respecto a la Casa de Nariño?

Según Noticiero 90 Minutos, Abelardo de la Espriella anunció que la Casa de Nariño, tradicional sede de gobierno, será transformada en museo. Además, el presidente ha dicho que despachará principalmente desde Barranquilla, Cali y Medellín, lo cual forma parte de su estrategia para descentralizar el manejo del Gobierno Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.