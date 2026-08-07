Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Colombia experimenta este viernes 7 de agosto una jornada política significativa, marcada por la atención dividida entre eventos de Gobierno y manifestaciones opositoras en distintas ciudades. Mientras en Cali se desarrolla la agenda previa a la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de la República, sectores del Pacto Histórico y otros movimientos de oposición han convocado actos públicos para manifestar su posición frente al nuevo mandato. El punto más destacado será la concentración liderada por Iván Cepeda en Barranquilla, quien reiteró que todas las actividades se realizarán de manera pacífica y bajo el marco constitucional, según información de El Diario y Caracol Radio.

Sigue a PULZO en Discover

Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial que obtuvo el segundo lugar en la última contienda electoral, asumió nuevamente su curul en el Congreso gracias al Estatuto de la Oposición, según lo informado por El Espectador. Cepeda será la principal figura en Barranquilla, donde se llevará a cabo la concentración en la avenida Murillo con carrera 4. La llegada del senador está prevista para el mediodía o las primeras horas de la tarde, aunque existen diferencias sobre el horario de inicio de la actividad: Caracol Radio reportó que el evento empezaría a las 10:00 de la mañana, mientras El Espectador mencionó un llamado desde las 8:30 a. m.

El dirigente del Pacto Histórico ha subrayado que no se trata de marchas, sino de concentraciones y manifestaciones pacíficas de desobediencia civil, un concepto que define como un acto de oposición política legítima y respetuosa de la legalidad. Estas actividades están programadas principalmente en Barranquilla, Cali y Bogotá. En Cali, donde tendrá lugar la posesión presidencial, la oposición se reunirá en Puerto Resistencia, bajo el liderazgo de Aida Quilcué y otros congresistas. Para Bogotá, se han mencionado escenarios como la Plaza Núñez y la Plaza de Bolívar, después de desacuerdos en el uso de espacios dentro del Capitolio Nacional, de acuerdo con reportes recientes citados por El Diario.

La relevancia de la concentración en Barranquilla radica en que Cepeda fijará allí la posición formal de la oposición frente al gobierno entrante. Se espera la presencia de centrales sindicales, delegaciones del Caribe y varios congresistas, fortaleciendo la dimensión política del evento. El senador manifestó que su bancada ejercerá oposición utilizando los mecanismos disponibles en la Constitución y las leyes, especialmente en temas que puedan implicar retrocesos sociales, ambientales o de soberanía nacional, aunque dejó abierta la posibilidad de diálogo cuando existan las condiciones para ello.

De este modo, el 7 de agosto no solo marca el inicio de una nueva administración, sino también la formalización de una nueva etapa en la oposición política en Colombia, que busca hacerse visible y activa desde el mismo momento del relevo presidencial.

¿Cuáles son las principales ciudades con concentraciones opositoras el 7 de agosto en Colombia?

Las ciudades donde se han convocado las principales concentraciones opositoras este viernes 7 de agosto son Barranquilla, Cali y Bogotá. Según El Diario y Caracol Radio, cada una de estas urbes tiene puntos definidos para las actividades, en las que el Pacto Histórico y otros sectores manifestarán su posición frente al nuevo mandato presidencial.

¿Qué significa desobediencia civil y cómo la plantea el Pacto Histórico en Colombia?

La desobediencia civil, en el contexto de las jornadas organizadas por el Pacto Histórico, se entiende como una forma de expresar oposición política a través de actos pacíficos y dentro del marco constitucional, sin recurrir a la violencia ni a la alteración del orden público. Iván Cepeda ha recalcado que las manifestaciones buscan ejercer presión legítima sin quebrantar las normas legales, según sus declaraciones recogidas por medios como El Diario y El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.