Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Antonella Petro Alcocer envió un emotivo mensaje de agradecimiento al personal de la Casa de Nariño, resaltando el cierre del Gobierno de su padre, Gustavo Petro. En sus palabras de despedida, la hija del presidente subrayó el papel crucial que cumplieron los empleados de la sede presidencial a lo largo de estos años, reconociendo la entrega y esfuerzo de quienes trabajaron en diversas áreas. De acuerdo con su intervención, Antonella Petro destacó la labor de personas encargadas de servicios generales, jardinería, cocina y atención, a quienes agradeció por el constante apoyo a su familia durante la administración de Gustavo Petro.

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La joven también quiso visibilizar el trabajo de los equipos administrativos y logísticos de la Casa de Nariño, señalando que estas unidades permitieron la realización de múltiples actividades oficiales en el marco del Gobierno. Según sus palabras, todo ello fue posible gracias a un engranaje humano que estuvo siempre dispuesto a atender las necesidades y retos propios del mandato presidencial.

No pasó por alto el papel de la fuerza pública. Antonella Petro extendió su agradecimiento a quienes estuvieron encargados de la seguridad de la Casa de Nariño, así como de su padre y de todo el núcleo familiar. El mensaje tuvo lugar en el contexto de la culminación del Gobierno de Gustavo Petro, mientras Colombia vive la transición hacia una nueva administración, que será liderada por Abelardo De La Espriella. Este acontecimiento marca un giro en la dirección política del país y subraya la importancia de los procesos de relevo gubernamental.

La despedida de Antonella Petro fue también una reflexión sobre la Casa de Nariño como espacio colectivo. Comparó su funcionamiento con el de un equipo, donde cada miembro cumple una función esencial. Remarcó que este momento no representa un adiós definitivo, sino más bien un “hasta pronto”, expresando esperanza y gratitud por los lazos construidos durante estos años de trabajo conjunto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Antonella Petro expresó su agradecimiento al personal de la Casa de Nariño?

Antonella Petro manifestó su agradecimiento al personal de la Casa de Nariño durante el cierre del Gobierno de su padre, Gustavo Petro. Destacó el compromiso y apoyo de los empleados en áreas como servicios generales, jardinería, cocina, logística y seguridad, subrayando lo fundamental de su labor a lo largo de la administración.

¿Cómo fue la transición entre el Gobierno de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella?

La transición se presentó como una etapa de cambio en la Casa de Nariño, con el fin del mandato de Gustavo Petro y el inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella, marcando un relevo en la dirección política del país. Este proceso fue acompañado de mensajes de gratitud y reconocimiento hacia quienes sirvieron durante la administración saliente.

Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.