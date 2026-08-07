Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se prepara para ser el epicentro de la vida política y diplomática del país con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, un acontecimiento que representa un hecho sin precedentes para la ciudad. Este evento reunirá a miles de personas, representantes del Estado y numerosas delegaciones internacionales, con lo que se espera un impacto relevante tanto en la esfera nacional como internacional. De acuerdo con la información disponible, para asegurar el bienestar de los asistentes y la normalidad de la jornada, las autoridades de distintos niveles —nacionales, departamentales y municipales— implementaron un dispositivo de seguridad robusto y coordinado.

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Durante las semanas previas al acto, se adelantaron consejos de seguridad, revisiones técnicas en los escenarios clave y se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU). Este PMU es el órgano encargado de la coordinación estratégica de todas las operaciones antes, durante y luego de la ceremonia de transmisión de mando. Además, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional, la Fuerza Pública ha incrementado su presencia con personal adicional, equipos especializados y vigilancia aérea, así como controles estrictos en los accesos a Cali y al resto del Valle del Cauca.

Según detalló el ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, Pedro Sánchez, el operativo integral no solo cubre Cali, sino que también incluye municipios estratégicos del departamento para evitar cualquier alteración del orden público. El despliegue involucra cerca de 11.000 uniformados apoyados por aeronaves, sistemas antidrones y unidades fluviales en el río Cauca. Las autoridades, con base en los riesgos identificados y analizados, han adoptado medidas especiales, como ley seca, restricción al transporte de materiales peligrosos, prohibición del uso de drones y control estricto al porte de armas, buscando así minimizar cualquier posible amenaza.

Uno de los elementos distintivos del evento es la amplia presencia de destacados invitados internacionales. Ya se encuentran en Cali personalidades como el rey Felipe VI de España, el presidente argentino Javier Milei y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. A ellos se suma una delegación oficial de Estados Unidos, el líder político chileno José Antonio Kast, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y representantes de Corea del Sur. La llegada de estas figuras refuerza la importancia global que ha adquirido esta ceremonia, que se realizará en la Arena USC desde las 3:00 p.m., convirtiéndose en el acontecimiento más significativo en la ciudad desde la conferencia de la COP16.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron para la posesión presidencial en Cali?

Para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, las autoridades definieron un extenso plan de seguridad que incluyó la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), presencia reforzada de la Fuerza Pública, vigilancia aérea y fluvial, controles en accesos y medidas restrictivas como ley seca, prohibición de drones, restricciones a materiales peligrosos y control de armas. De acuerdo con el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el despliegue de seguridad abarcó no solo Cali, sino también otros municipios considerados estratégicos en el departamento.

¿Quiénes son los principales invitados internacionales a la posesión presidencial en Cali?

Entre los invitados internacionales a la posesión presidencial en Cali se encuentran el rey Felipe VI de España, el presidente argentino Javier Milei, el presidente de Ecuador Daniel Noboa, una delegación oficial de Estados Unidos, el líder político chileno José Antonio Kast, el presidente de la Fifa Gianni Infantino y representantes de Corea del Sur. La llegada de estas personalidades subraya la dimensión internacional del evento según la información reportada.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.