Por: Noticiero 90 minutos

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La región suroccidental de Colombia, especialmente el Valle del Cauca, enfrenta una crisis significativa en temas de orden público y seguridad. Los hostigamientos continuos contra la fuerza pública, la toma de la Vía Panamericana y los atentados en ciudades principales como Cali, reflejan la gravedad del panorama. Según el exsenador Carlos Fernando Motoa, esta situación es paradójica, ya que el Valle del Cauca destaca por su economía competitiva, pero al mismo tiempo lidera las cifras de homicidios y asesinatos de líderes sociales. Motoa señaló también la fuerte presencia de grupos criminales en varias ciudades del departamento, lo que agudiza la crisis.

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Uno de los focos más críticos es la zona alta de Jamundí, donde se evidencia el incremento de cultivos ilícitos y la activa presencia de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, se habla de la llegada de integrantes de cárteles mexicanos. Este escenario ha llevado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a comprometerse públicamente, en diálogo con 90 Minutos, a atacar de raíz lo que considera la principal fuente de violencia: la coca y el narcotráfico. De la Espriella afirmó que solo en Jamundí existen más de 3.000 hectáreas de coca y propone retomar acciones como la fumigación de cultivos y el bombardeo de campamentos narcoterroristas, ya que considera al suroccidente del país un corredor estratégico para diversas actividades delictivas.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, agradeció al presidente electo por priorizar la instalación del batallón de alta montaña en Jamundí, una meta establecida desde el inicio de su mandato en 2024 y para la cual, según Toro, ya se ha entregado el terreno, quedando pendiente la aprobación por parte del Ministerio correspondiente. Por su parte, el asesor de seguridad de la Gobernación, Miguel Yusti, explicó que este proyecto había estado represado por falta de decisiones del anterior gobierno y ahora está incluido dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad del nuevo mandatario.

Estas medidas se complementan con la creación de bloques de seguridad urbana, integrados por grupos especializados de la Policía Nacional de Colombia para combatir delitos como el hurto, la extorsión y el crimen organizado. Además, la incorporación de Colombia al programa “Escudo de las Américas”, impulsado por el Gobierno de Estados Unidos, busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el batallón de alta montaña en Jamundí para la seguridad del Valle del Cauca?

El batallón de alta montaña de Jamundí se considera estratégico porque permitirá fortalecer la presencia militar en una zona clave para el control de cultivos ilícitos y combatir directamente la presencia de grupos armados ilegales y bandas de narcotráfico, tal como lo han destacado las autoridades regionales y el gobierno entrante.

¿Qué es el programa ‘Escudo de las Américas’ y cómo busca ayudar a la seguridad en Colombia?

El programa “Escudo de las Américas” es una estrategia impulsada por el gobierno de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional en América Latina. La participación de Colombia busca reforzar el trabajo conjunto internacional en la lucha contra estas amenazas y fortalecer las capacidades de seguridad locales.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.