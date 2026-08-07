Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Pereira se prepara para un 7 de agosto especial, centrando su atención en el orden público debido a la posesión presidencial, con un despliegue de seguridad significativo. Según información de El Diario, tras un Consejo Extraordinario de Seguridad, las autoridades definieron que 600 policías custodiarán la ciudad, realizando controles focalizados y adoptando medidas preventivas para minimizar cualquier riesgo durante esta jornada. El operativo, encabezado por el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, forma parte de una estrategia coordinada con departamentos vecinos, especialmente el Valle del Cauca, donde aproximadamente 300 uniformados han sido enviados a reforzar la institucionalidad.

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El coronel Ochoa precisó que esta colaboración permitió resultados concretos, como la reciente captura en el Valle del Cauca de una persona que transportaba explosivos y estopines con destino al Eje Cafetero. El material fue incautado y la investigación continúa para identificar los destinatarios y las posibles conexiones en la región. De acuerdo con el oficial, la vigilancia se mantendrá activa en los corredores que unen Risaralda con Chocó, La Virginia y el Valle, sectores estratégicos para la seguridad regional.

Dentro de Pereira, las autoridades han dispuesto 17 puntos de control simultáneos. Forman parte de este dispositivo unidades de investigadores de la SIJIN (Seccional de Investigación Judicial y Criminal), el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), técnicos antiexplosivos y personal de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Además, se sumarán drones para labores de vigilancia y patrullajes en zonas consideradas críticas, como el centro, la avenida Circunvalar y Cuba.

Las restricciones anunciadas descartan la ley seca y tampoco habrá limitación para el parrillero en motocicleta. En cambio, se prohíbe el traslado de escombros, cilindros de gas, mudanzas y portar armas traumáticas o de fuego, además de vetar el uso de espumas, harinas y capuchas. Jorge Mario Trejos Arias, secretario de Gobierno, resaltó que estas medidas ya han funcionado al interior de otros operativos con alta concentración de público y su objetivo principal es proteger a los ciudadanos. La Policía insta a la comunidad a cumplir estas disposiciones, participar en los controles y evitar conducir bajo efectos del alcohol, pues se desplegarán operativos de tránsito durante toda la jornada. El esfuerzo, finalmente, contará con apoyo permanente del Batallón San Mateo del Ejército, la Policía y la Fiscalía, garantizando coordinación ante cualquier situación de emergencia.

¿Cuáles son las principales restricciones para los ciudadanos en Pereira durante el operativo de seguridad por la posesión presidencial?

Las autoridades han descartado la ley seca y no se restringirá la movilidad del parrillero en motocicleta. Sin embargo, están prohibidos el transporte de escombros, cilindros de gas, mudanzas y el porte de armas traumáticas y de fuego. También está vetado el uso de espumas, harinas y capuchas, pues estas medidas buscan prevenir situaciones que puedan alterar la convivencia y la seguridad durante este evento.

¿Qué entidades participan en el operativo de seguridad para el 7 de agosto en Pereira?

En el operativo de seguridad estarán involucradas la Policía Metropolitana de Pereira, la SIJIN, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), el Batallón San Mateo del Ejército, la Fiscalía General de la Nación y su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Todos trabajarán de manera coordinada para mantener el orden y responder rápidamente a cualquier eventualidad durante la posesión presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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