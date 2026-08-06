Por: El Espectador

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En medio de un ambiente enrarecido por mensajes intimidatorios y contenido violento que circula en redes sociales contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, la Defensoría del Pueblo se pronunció abiertamente para expresar su respaldo. Estas amenazas llegan desde cuentas anónimas y se acompañan de acusaciones de fraude que, según advierte la Defensoría, no siguen los cauces institucionales previstos para la denuncia. En su comunicado, la entidad enfatizó el riesgo que implican estos mensajes, tanto para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas como para la seguridad de quienes trabajan en la organización electoral. Iris Marín Ortiz, quien dirige la Defensoría, subrayó que tales acciones intentan desacreditar a la organización electoral mediante señalamientos ajenos a los trámites regulares establecidos por la ley.

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Las manifestaciones de la Defensoría van más allá de un simple llamado de atención. El organismo recordó que los cuestionamientos al sistema electoral son legítimos dentro de una democracia; sin embargo, deben canalizarse por vías pacíficas y dentro del marco institucional. Se rechazaron de forma categórica los actos de hostigamiento y amenazas hacia quienes desempeñan funciones electorales, reconociendo su labor fundamental para la protección de los derechos políticos.

En su pronunciamiento, la Defensoría expresó su inquietud por el aumento de la violencia digital, un fenómeno que, según la entidad, pone en peligro la vida, la integridad y la participación democrática de las personas afectadas, además de obstaculizar el diálogo plural y mermar la calidad del debate público. Ante esta situación, la Defensoría pidió acciones concretas a las autoridades: solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas que puedan constituir delitos y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo del registrador Penagos y de los trabajadores de la Registraduría Nacional. Igualmente, se instó a las plataformas digitales a moderar y retirar contenidos que promuevan la violencia, reafirmando la importancia de mantener entornos digitales seguros para todas las personas.

Como cierre, la Defensoría exhortó a instituciones, sectores sociales y políticos a manifestar rechazo a cualquier acto violento contra las autoridades electorales, destacando la necesidad de proteger a quienes garantizan el ejercicio democrático en el país.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo rechaza las amenazas contra el registrador nacional?

La Defensoría del Pueblo rechaza las amenazas porque considera que afectan la confianza en las instituciones democráticas, ponen en riesgo a los funcionarios electorales y buscan desacreditar la organización electoral por vías ajenas a los mecanismos legales e institucionales previstos, según información oficial divulgada por la entidad.

¿Qué acciones recomendó la Defensoría frente a los mensajes violentos en redes sociales?

La Defensoría recomendó a la Fiscalía General investigar las amenazas, a la Unidad Nacional de Protección evaluar el nivel de riesgo del personal de la Registraduría Nacional y a las plataformas digitales retirar publicaciones que inciten o promuevan la violencia, con el objetivo de proteger tanto a los funcionarios como el debate democrático en entornos digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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