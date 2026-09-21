Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó en la noche del 20 de septiembre un grave acto de violencia contra Sandra Mónica Herrera Gaviria, abogada defensora de comparecientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). De acuerdo con lo presentado por la JEP, Herrera Gaviria se desplazaba por el cruce de Itaibe, en el municipio de Páez (Cauca), en dirección hacia La Plata (Huila), cuando su caravana de seguridad fue interceptada.

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Según el relato oficial, hombres armados con fusiles y pistolas atacaron el vehículo asignado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que se movilizaban la abogada y sus dos escoltas. Durante el ataque, los ocupantes del automóvil fueron “encañonados” —es decir, amenazados directamente con armas de fuego— y sometidos bajo coacción a una retención violenta durante cerca de 40 minutos en una vía destapada y aislada de la región. Los agresores, tal como relata la JEP, despojaron al equipo del vehículo blindado, así como de sus armas de dotación, proveedores de munición y chalecos balísticos. El hecho los dejó en completo estado de incomunicación y vulnerabilidad.

La JEP rechazó enfáticamente el ataque contra la abogada y los integrantes de su esquema de seguridad, destacando que el suceso representa un claro acto de intimidación contra quienes ejercen la defensa judicial en el contexto del proceso de Justicia Transicional. Además, la JEP precisó que Herrera Gaviria hace parte de este sistema mediante un convenio institucional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad), recalcando que las condiciones contractuales no pueden ser usadas para restar gravedad al ataque o minimizar el vínculo de la víctima con la jurisdicción.

La entidad judicial también recordó que Sandra Mónica Herrera Gaviria había sido objeto de amenazas previas, situación por la cual recibió el esquema de protección el pasado 6 de mayo. Frente a los hechos, la JEP hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la UNP para revisar de inmediato la seguridad y las garantías de protección de todos quienes adelantan tareas en la jurisdicción, principalmente en regiones de alto riesgo como el Cauca.

¿Qué ocurrió con Sandra Mónica Herrera Gaviria y por qué fue retenida?

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Sandra Mónica Herrera Gaviria fue retenida violentamente mientras se desplazaba en el Cauca, cuando su vehículo fue interceptado por hombres armados. Los agresores la amenazaron junto a sus escoltas y los despojaron de su protección, en un acto que la JEP consideró como una intimidación contra la defensa judicial en la Justicia Transicional.

¿Por qué la JEP rechaza el ataque contra la defensora de comparecientes de las Farc?

La JEP señaló que el ataque contra Herrera Gaviria constituye un intento de intimidar a quienes desempeñan funciones judiciales en el sistema transicional. Además, enfatizó que este tipo de hechos compromete la seguridad de los equipos legales y afecta directamente el funcionamiento de la jurisdicción en regiones donde la violencia continúa siendo una amenaza recurrente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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