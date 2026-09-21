El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 21 de septiembre de 2026 un sismo de magnitud 3,1, registrado en el departamento del Tolima.
El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Chaparral.
De acuerdo con el reporte, el sismo ocurrió a la 1:01 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 70 kilómetros. Las coordenadas del evento fueron 3,81° de latitud y -75,62° de longitud.
El municipio más cercano al punto del sismo fue Chaparral, ubicado a 18 kilómetros. También se encontraban cerca San Antonio, a 19 kilómetros, y Roncesvalles, a 22 kilómetros.
El evento fue registrado por nueve estaciones de monitoreo y el reporte aparece con estatus automático.
El SGC indicó un RMS de 1,5 segundos y un gap de 106 grados como parte de los parámetros técnicos utilizados para establecer la ubicación y características del movimiento.
Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los datos técnicos del evento sísmico.
La magnitud de 3,1 corresponde a un movimiento de baja intensidad en comparación con los grandes terremotos, aunque la percepción puede variar dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.
El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en esta zona del país y en el resto del territorio nacional.
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