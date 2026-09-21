El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 21 de septiembre de 2026 un sismo de magnitud 3,1, registrado en el departamento del Tolima.

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Chaparral.

De acuerdo con el reporte, el sismo ocurrió a la 1:01 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 70 kilómetros. Las coordenadas del evento fueron 3,81° de latitud y -75,62° de longitud.

El municipio más cercano al punto del sismo fue Chaparral, ubicado a 18 kilómetros. También se encontraban cerca San Antonio, a 19 kilómetros, y Roncesvalles, a 22 kilómetros.

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El evento fue registrado por nueve estaciones de monitoreo y el reporte aparece con estatus automático.

El SGC indicó un RMS de 1,5 segundos y un gap de 106 grados como parte de los parámetros técnicos utilizados para establecer la ubicación y características del movimiento.

Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los datos técnicos del evento sísmico.

La magnitud de 3,1 corresponde a un movimiento de baja intensidad en comparación con los grandes terremotos, aunque la percepción puede variar dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en esta zona del país y en el resto del territorio nacional.

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