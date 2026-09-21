La emergencia ambiental y social que azota al municipio turístico de Villa de Leyva, en Boyacá, continúa en una fase altamente crítica. A pesar de los esfuerzos conjuntos liderados por la Gobernación departamental, el voraz incendio forestal que se desató el pasado sábado hacia las 2:00 de la tarde en el cerro San Marcos ya ha reducido a cenizas cerca de 300 hectáreas de valiosa cobertura vegetal y bosque andino, manteniendo en máxima alerta a toda la región.

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En medio de las intensas labores de mitigación, las sospechas sobre el origen de la conflagración se han tornado alarmantes. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió públicamente sobre graves testimonios recolectados en la zona rural que apuntan a que el fuego no se desató de manera espontánea. Según indicó el mandatario, los pobladores señalaron que las llamas iniciaron de forma inusualmente violenta y con una gran llamarada inicial, distanciándose del comportamiento progresivo habitual de un incendio natural.

Adicionalmente, organismos de socorro reportaron situaciones altamente irregulares en el terreno. Varios bomberos le manifestaron al gobernador haber presenciado a personas en puntos estratégicos que no solo omitían labores de ayuda, sino que presuntamente avivaban focos de fuego. Ante esta conducta delictiva, la administración departamental oficializó una recompensa de 45 millones de pesos para dar con los responsables. “La gente que prenda un incendio debe saber que eso es un delito y que es un delito no solo que atenta contra la naturaleza, sino contra la vida misma”, enfatizó Amaya.