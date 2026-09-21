La emergencia ambiental y social que azota al municipio turístico de Villa de Leyva, en Boyacá, continúa en una fase altamente crítica. A pesar de los esfuerzos conjuntos liderados por la Gobernación departamental, el voraz incendio forestal que se desató el pasado sábado hacia las 2:00 de la tarde en el cerro San Marcos ya ha reducido a cenizas cerca de 300 hectáreas de valiosa cobertura vegetal y bosque andino, manteniendo en máxima alerta a toda la región.
En medio de las intensas labores de mitigación, las sospechas sobre el origen de la conflagración se han tornado alarmantes. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió públicamente sobre graves testimonios recolectados en la zona rural que apuntan a que el fuego no se desató de manera espontánea. Según indicó el mandatario, los pobladores señalaron que las llamas iniciaron de forma inusualmente violenta y con una gran llamarada inicial, distanciándose del comportamiento progresivo habitual de un incendio natural.
Adicionalmente, organismos de socorro reportaron situaciones altamente irregulares en el terreno. Varios bomberos le manifestaron al gobernador haber presenciado a personas en puntos estratégicos que no solo omitían labores de ayuda, sino que presuntamente avivaban focos de fuego. Ante esta conducta delictiva, la administración departamental oficializó una recompensa de 45 millones de pesos para dar con los responsables. “La gente que prenda un incendio debe saber que eso es un delito y que es un delito no solo que atenta contra la naturaleza, sino contra la vida misma”, enfatizó Amaya.
Cómo están los incendios en Villa de Leyva
Empiezan a proteger la fauna afectada
La UNGRD informó que el incendio permanece activo en el cerro de San Marcos, en la vereda La Castellana. Según la evaluación preliminar, cerca de 290 hectáreas han resultado afectadas y más de 100 personas trabajan en las operaciones aéreas y terrestres.
🚨 S.O.S. VILLA DE LEYVA
Ya estamos aquí con los 18 voluntarios de nuestro equipo. Aún quedan focos de llamas y seguimos apoyando en lo que sea necesario.
Gracias de corazón a todas las personas que han donado y se han sumado. Aquí hay gente de todas las edades colaborando,… pic.twitter.com/7jv0uKQPI9
— José Luis Bohórquez (@JLuisBohorquez) September 21, 2026
10:27 a.m2026-09-21T10:27:52-05:00 ID: itznd
Se agrava la situación en Iguaque
ientras tanto, imágenes en exclusiva evidencian cómo las llamas amenazan con expandirse hacia el sector de Iguaque, un ecosistema estratégico de páramo y bosque andino que alberga especies clave como el venado de cola blanca, la pava andina y el tucán esmeralda, además de constituirse como la principal fuente hídrica de Villa de Leyva.
Ver esta publicación en Instagram
10:26 a.m2026-09-21T10:26:41-05:00 ID: ndirg
Incendios en Villa de Leyva
El último reporte oficial del Puesto de Mando Unificado (PMU) indica que la conflagración registra un 50 por ciento de control gracias al trabajo articulado de más de 200 efectivos especializados, cuerpos de bomberos de distintas regiones —incluyendo refuerzos de Bogotá— y cerca de 200 voluntarios de la comunidad.
Ver esta publicación en Instagram
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO