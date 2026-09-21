Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La emergencia ambiental en Villa de Leyva, ubicada en el departamento de Boyacá, ha llevado a la declaratoria de calamidad pública como respuesta al incendio forestal que permanece activo en el cerro San Marcos, específicamente en el sector de La Castellana. Según el más reciente reporte del gobernador de Boyacá, cerca de 290 hectáreas de bosque han resultado afectadas por las llamas, lo que evidencia la magnitud de la situación.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión de declarar la calamidad pública fue tomada por la Gobernación de Boyacá en trabajo conjunto con el Comité de Gestión del Riesgo de Villa de Leyva. Esta medida busca facilitar la coordinación de entidades y agilizar acciones destinadas a salvaguardar la vida de los habitantes y mitigar los daños ocasionados al medio ambiente. De acuerdo con la información oficial, las autoridades han dispuesto la evacuación de personas residentes en el noreste del municipio, zona especialmente impactada por el fuego, y ordenaron la suspensión de las clases para el lunes 21 de septiembre.

El coliseo municipal ha sido habilitado como centro especial para la atención tanto de ciudadanos afectados como de los organismos de socorro, garantizando apoyo y refugio durante la emergencia. Según el último informe difundido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el incendio ha logrado ser controlado en un 50 %. En las labores en tierra participan los cuerpos de Bomberos de Boyacá y Cundinamarca, la Defensa Civil y unidades de PONALSAR (Protección de la Policía Nacional para Atención y Rescate), actuando de manera coordinada.

La Dirección Nacional de Bomberos también ha reforzado las operaciones mediante el uso de cuatro helicópteros que realizan descargas aéreas para ayudar a controlar las llamas. Sin embargo, los intensos vientos presentes en la zona dificultan la extinción total del incendio y han propiciado la aparición de nuevos focos cerca de viviendas, como señaló el gobernador Carlos Amaya en declaraciones recientes. Amaya insistió en que la prioridad es "proteger la vida y cuidar el Santuario de Iguaque", ya que el fuego ha alcanzado esa área.

Finalmente, la Gobernación anunció que se ofrece una recompensa de hasta 45 millones de pesos por información que ayude a esclarecer las causas del incendio, identificar responsables y prevenir futuros delitos ambientales en Boyacá. Estas acciones reflejan los esfuerzos de las autoridades por contener la emergencia y evitar nuevas tragedias ambientales en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se declaró calamidad pública en Villa de Leyva por el incendio forestal?

La calamidad pública fue declarada por la magnitud del incendio forestal en el cerro San Marcos, que ya ha afectado alrededor de 290 hectáreas de bosque. Esta medida permite a las autoridades coordinar recursos, responder de manera más eficiente y proteger tanto a la población como al entorno natural, según información oficial suministrada por la Gobernación de Boyacá y la UNGRD.

¿Qué acciones están tomando las autoridades para controlar el incendio en Villa de Leyva?

Entre las medidas adoptadas están la evacuación de residentes en áreas riesgosas, la suspensión temporal de clases, la habilitación del coliseo municipal como centro de atención y el despliegue de brigadas de bomberos, Defensa Civil, PONALSAR y helicópteros de la Dirección Nacional de Bomberos para enfrentar el incendio desde tierra y aire. Además, se ofrece una recompensa para identificar a los responsables, de acuerdo con las fuentes oficiales citadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.