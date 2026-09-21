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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Sep 21, 2026 - 5:24 am

Una compleja emergencia ambiental mantiene en máxima tensión al municipio turístico de Villa de Leyva, en Boyacá, luego de que un voraz incendio forestal se desatara en el cerro San Marcos, específicamente en el sector conocido como La Marmolera. Las llamas, avivadas por las fuertes ráfagas de viento y las difíciles condiciones del terreno montañoso, han obligado a redoblar los esfuerzos institucionales para evitar una catástrofe mayor en la región.

De acuerdo con el balance oficial entregado por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, tras una evaluación del Puesto de Mando Unificado (PMU), las labores de contención lograron alcanzar un 50 por ciento de control de la emergencia. Sin embargo, el fuego ya ha dejado un saldo preliminar de aproximadamente 290 hectáreas de vegetación consumidas por las llamas.

Ante la magnitud de la conflagración y el riesgo inminente para la biodiversidad y las comunidades aledañas, las autoridades municipales declararon formalmente la calamidad pública. Esta medida excepcional fue confirmada por el alcalde encargado, Nicolás Méndez, tras una articulación estratégica con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, permitiendo agilizar recursos y fortalecer la respuesta operativa en la zona.

Las operaciones de mitigación han sido titánicas. Durante la jornada se contabilizaron un total de 170 descargas aéreas, lo que representa un acumulado aproximado de 240.000 litros de agua vertidos sobre los focos activos de calor. En este despliegue participan cuatro aeronaves especializadas: dos contratadas directamente por la Gobernación de Boyacá, una del Ejército Nacional y una más de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

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En tierra, el esfuerzo humano ha sido igualmente monumental. Un contingente compuesto por 207 efectivos, entre bomberos especializados y miembros de la Defensa Civil, ha luchado contra las llamas sin tregua. A este equipo se sumó el valioso apoyo de 200 voluntarios de la comunidad, incluidos jóvenes locales que se integraron a las labores de contención en la agreste topografía.

Las cuadrillas de socorristas mantuvieron turnos extensos durante toda la noche con el propósito primordial de resguardar tanto el casco urbano como los ecosistemas estratégicos de la zona. Para las primeras horas de este lunes, las autoridades prevén intensificar los ataques aéreos con la incorporación del helicóptero de mayor capacidad rentado por la administración departamental, dotado de un sistema Bambi Bucket de 1.600 litros.

Asimismo, se espera la llegada de nuevas aeronaves de apoyo y de 14 cuerpos de bomberos adicionales provenientes de otras regiones para optimizar los circuitos de descarga. Las autoridades reiteraron el llamado a la solidaridad ciudadana para continuar aportando trabajo voluntario y víveres destinados al sostenimiento de los brigadistas.

El PMU continúa coordinando de manera unificada las acciones de respuesta, en un esfuerzo articulado que involucra a la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Villa de Leyva, el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública, la Dirección Nacional de Bomberos, la Defensa Civil y los cuerpos bomberiles voluntarios, con la esperanza de extinguir por completo este devastador incendio.

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