Por: El Espectador

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En una reciente comunicación dirigida al alcalde, siete concejales del partido Centro Democrático expresaron su rechazo a varios aspectos de la reforma tributaria que avanza en el Concejo, centrando sus críticas en 10 puntos principales que, según argumentan, podrían tener efectos negativos para diferentes sectores económicos y sociales de Bogotá. La carta lleva la firma de Julián Uscátegui, Humberto Amín, Andrés Barrios, Diana Diago, Sandra Forero, Andrea Hernández y Óscar Ramírez Vahos, quienes detallaron punto por punto sus preocupaciones y solicitaron cambios sustanciales antes de la discusión final.

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Uno de los aspectos más polémicos resaltados por los concejales es el aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) al sector financiero. Pese a que la tarifa propuesta fue ajustada en el primer debate y quedaría entre 18 y 20 por mil de acuerdo con la actividad desarrollada, esto representa un incremento de más del 89 % frente a la actual tarifa de 11 por mil. De acuerdo con los concejales, semejante incremento puede traducirse en mayores costos de intermediación financiera, impacto en el acceso al crédito y afectaciones en la posibilidad de adquirir vivienda en Bogotá.

La misiva también llama la atención sobre el riesgo de pérdida de competitividad tributaria frente a municipios aledaños, lo que podría incentivar el traslado de operaciones financieras fuera de la ciudad y encarecer el financiamiento para emprendedores. A esto se suma la preocupación por el posible encarecimiento de seguros de salud, vida y patrimonio, ya que, siendo el sector asegurador parte del sector financiero, las nuevas tarifas podrían trasladarse directamente a los usuarios, desincentivando la protección de bienes y personas.

Otro de los temas mencionados es la carga tributaria sobre el sector automotor. A pesar de las tarifas diferenciadas para vehículos híbridos y eléctricos, el incremento para los vehículos convencionales —tarifa de 11 por mil— podría afectar a un sector que, según los concejales, es responsable de más de 18.000 empleos. Igualmente, se advierte sobre impactos en bares, gastrobares, tenderos y pequeños comerciantes, quienes podrían enfrentar aumentos significativos en sus costos operativos y disminuciones en sus flujos de caja, comprometiendo la formalidad y sostenibilidad de estos negocios.

Sobre la sobretasa al alumbrado público, los concejales plantean dudas jurídicas acerca de la destinación de recursos públicos para infraestructura gestionada en su mayoría por ENEL, pues el Distrito solo poseería una pequeña fracción de las luminarias. Además, cuestionan que esta carga recaería principalmente en predios comerciales, industriales y del sector financiero, así como sobre la clase media de estratos 3, 4 y 5, debido a que la sobretasa se calcula sobre el avalúo catastral sin considerar los ingresos efectivos de los propietarios. Por último, señalan la ausencia de un mecanismo de reversión de los activos financiados por los contribuyentes al patrimonio distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales argumentos de los concejales del Centro Democrático sobre el aumento del ICA en Bogotá?

Los concejales del Centro Democrático advierten que el aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) al sector financiero, de 11 a un rango entre 18 y 20 por mil, podría elevar costos de financiamiento, afectar el acceso al crédito y comprometer la adquisición de vivienda. También señalan que esto restaría competitividad tributaria a Bogotá frente a municipios vecinos y podría impactar negativamente a otros sectores como seguros, comercio y automotor, según la carta enviada al alcalde citada por El Espectador.

¿Qué impacto tendría la reforma tributaria propuesta en los sectores automotor y comercial de Bogotá?

De acuerdo con la carta de los siete concejales citada por El Espectador, el incremento de la carga tributaria sobre el sector automotor puede afectar la venta de vehículos convencionales y la generación de más de 18.000 empleos. Para el sector comercial, la aplicación de nuevas tarifas sobre ingresos brutos disminuiría márgenes, comprometería el flujo de caja y pondría en aprietos a pequeños comerciantes, tenderos y establecimientos como bares y gastrobares, especialmente por el alza en tarifas sobre bebidas alcohólicas y tabaco.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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