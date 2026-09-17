Por: El Espectador

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Tras la aprobación del monto de COP 634,9 billones para el Presupuesto General del 2027 en el Congreso, han surgido diferentes propuestas para reforzar sectores que enfrentan actualmente un preocupante déficit fiscal. Una de las iniciativas que ha tomado fuerza es la presentada por el Centro Democrático, que a través del presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó formalmente un aumento de COP 15 billones en los recursos dirigidos a seguridad y defensa, según información publicada por El Espectador.

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De acuerdo con Henríquez, el objetivo central de esta medida es entregar mejores capacidades financieras a las Fuerzas Militares. Esta petición responde, principalmente, al recrudecimiento reciente de la violencia en varias regiones del país, donde diferentes grupos criminales han intensificado sus acciones, en un contexto que el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto como prioridad nacional. El senador señaló que, si bien los sectores de Salud y Energía requieren una atención urgente por sus condiciones deficitarias, la seguridad no debe quedarse por fuera de las asignaciones presupuestales, ya que sostiene que “la seguridad es un valor fundante y sin seguridad es difícil conseguir otros valores y reformas estructurales”.

El Centro Democrático, con respaldo de toda su bancada, ya avanzó en la construcción de la nueva propuesta, con la expectativa de radicarla cuando el Congreso entre en la fase de ajustes presupuestales en sesiones posteriores. Henríquez enfatizó el sentido de responsabilidad de la iniciativa, asegurando que, aunque espera que el Gobierno la acoja y ejecute, de no ser así, al menos quedará la constancia de haber defendido la seguridad de los colombianos.

Esta propuesta del Centro Democrático no es aislada. La colectividad ya había solicitado una inyección adicional de COP 13 billones para el sistema de Salud, concretamente para mejorar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y ha buscado alternativas presupuestales que mitiguen los riesgos de un apagón en la Costa Caribe. Estas iniciativas cuentan con el apoyo de otros partidos como Cambio Radical y el Partido Conservador.

Los encuentros de la bancada uribista con varios ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella han sido clave para el desarrollo y socialización de estas propuestas. Tras una reunión con la ministra Ana María Vesga, se conoció la petición para el sector Salud, y en defensa, se espera gestionar una cita similar con el ministro Jorge Mora para oficializar la solicitud y sumar el respaldo de otras colectividades.

¿Por qué el Centro Democrático propone aumentar el presupuesto de seguridad en Colombia?

La bancada del Centro Democrático argumenta que el aumento de COP 15 billones al presupuesto de seguridad busca fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares ante el avance de grupos criminales en distintas regiones. Según el senador Henríquez, garantizar la seguridad es esencial para avanzar en otros temas prioritarios y lograr reformas estructurales, visto que actualmente todos los sectores enfrentan déficits fiscales.

¿Cuáles son las otras propuestas presupuestales del Centro Democrático en el Congreso?

Además de la petición para aumentar los recursos de seguridad, el Centro Democrático promueve una inyección de COP 13 billones al sistema de Salud, destinada a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). También ha presentado iniciativas para solucionar los posibles riesgos de apagón en la Costa Caribe, en alianza con partidos como Cambio Radical y el Partido Conservador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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