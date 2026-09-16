Por: El Espectador

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El más reciente debate de moción de censura en el Senado de la República, dirigido al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, fue escenario de tensiones notables entre diferentes bancadas y miembros del Congreso. Según lo reportado por El Espectador, uno de los episodios más llamativos fue la discusión entre el senador David Racero, representante del Pacto Histórico, y Honorio Henríquez, presidente del Senado y miembro del partido Centro Democrático. Este enfrentamiento ocurrió mientras Racero intervenía para argumentar por qué el ministro debía ser removido, generando un ambiente aún más denso entre las colectividades que participaban de la sesión ordinaria.

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La controversia comenzó cuando Racero, haciendo referencia indirecta al también senador Jonathan Pulido “Jotape” Hernández, del partido Alianza Verde, utilizó una cita religiosa e hizo comentarios críticos que fueron recibidos como insultos. El senador Hernández respondió exigiendo respeto por parte de Racero, y en ese contexto intervino el presidente del Senado, Henríquez, quien pidió en repetidas ocasiones moderar el lenguaje empleado. De acuerdo con el mismo reporte, Henríquez insistió: "respete la plenaria y modere su lenguaje" mientras Racero, por su parte, reclamaba igualdad en el trato y exigía que el mismo rigor se aplicara a los insultos previos de otros senadores durante debates anteriores.

La tensión quedó patente cuando Racero le indicó a Henríquez que esperaba la misma vehemencia para moderar a otros legisladores, a lo que el presidente del Senado respondió que, en el pasado, ya había llamado la atención por uso inapropiado del lenguaje. Finalmente, Racero aceptó el llamado y continuó con su intervención, enfatizando que lo hacía de manera estoica, como se reportó en la publicación.

Este incidente fue apenas uno entre varios episodios conflictivos vividos durante la sesión, en la que tanto integrantes de la oposición como del oficialismo participaron en discusiones acaloradas. Incluso se presentaron varias suspensiones temporales del debate, generadas por interrupciones como la realizada por el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, quien criticó que el citante del debate consultara documentos durante su intervención. Diversos congresistas del Pacto Histórico manifestaron rechazo ante lo que consideraron una falta de garantías en la conducción del debate, pero la sesión finalmente siguió adelante durante más de tres horas pese a los continuos tropiezos.

¿Qué sucedió durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa Jorge Mora?

Durante el debate de moción de censura al ministro Jorge Mora en el Senado, se produjeron enfrentamientos verbales destacados entre los senadores David Racero y Honorio Henríquez, así como interrupciones e inconformidades por parte de diversos congresistas, lo que llevó a varias suspensiones temporales y marcó la sesión por una alta tensión política, de acuerdo con El Espectador.

¿Por qué fue polémica la intervención de David Racero durante la sesión del Senado?

La intervención de David Racero fue polémica debido a sus comentarios críticos hacia colegas, el uso de una cita religiosa y exigencia de respeto a su palabra, lo que derivó en llamados de atención por parte del presidente del Senado y exigencias de trato equitativo en la moderación del debate, en medio de fuertes diferencias entre bancadas, según la información publicada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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