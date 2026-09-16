Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella llevó a cabo en Barranquilla su primer encuentro con líderes de comunidades indígenas provenientes de distintas regiones de Colombia. De acuerdo con la Presidencia, esta reunión estableció un canal para discutir y definir cómo se llevará a cabo el diálogo entre el Gobierno y estas poblaciones, así como la forma de abordar sus principales necesidades. En la cita, desarrollada en la sede alterna de la Presidencia, participaron once comunidades indígenas, así como figuras claves del gabinete presidencial, como el jefe de Despacho, Nicolás Gómez, el viceministro del Interior para el Diálogo Social, Jorge Ernesto Roa, y el consejero Carlos Alonso Lucio.

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Según lo expresado por el propio Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales, la importancia de este encuentro radica en poder “escuchar de primera mano” las preocupaciones de las comunidades y avanzar en la construcción de soluciones conjuntas. El presidente hizo énfasis en la relevancia de gobernar desde las regiones, lo que implica dialogar directamente y fortalecer la presencia del Estado en cada territorio, una estrategia que ha marcado su propósito de descentralizar la gestión pública y promover la creación de gerencias regionales para establecer vínculos estrechos con actores locales.

No obstante, la jornada también estuvo marcada por pronunciamientos del Ministerio del Interior, específicamente sobre la gestión de los recursos públicos destinados a las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El ministro Rodrigo Lara anunció que, en el marco de los debates sobre el Presupuesto de 2027, se implementará una política de austeridad similar a la que se aplicó en 2026, advirtiendo sobre la necesidad de mantener los recursos en áreas sensibles como Derechos Humanos. Lara destacó que aunque se promoverá un “diálogo respetuoso y constructivo”, es fundamental evitar la politización del proceso y prestar atención a conflictos por delimitaciones, especialmente en el departamento del Cauca.

El ministro también informó que se han identificado posibles irregularidades en la ejecución de los recursos, especialmente en los asuntos indígenas, donde la trazabilidad —esto es, la capacidad de rastrear el uso del dinero— ha sido mínima o inexistente. Incluso, Lara cifró en más de 350.000 millones de pesos colombianos (COP) las transferencias que podrían haber fomentado movilizaciones y mingas durante el anterior gobierno. En cuanto a la distribución futura, expuso presupuestos específicos para la inversión y funcionamiento en direcciones como Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, Derechos Humanos y Asuntos para Comunidades Negras y Raizales.

¿Cuáles son los retos principales en la gestión de recursos para comunidades indígenas en Colombia?

Los principales retos, según lo informado por el Ministerio del Interior, se relacionan con la falta de una adecuada trazabilidad en el uso de los recursos y la aparición de posibles irregularidades. También existe preocupación por la politización del diálogo y conflictos entre comunidades debido a las delimitaciones territoriales, en particular en regiones como el Cauca.

¿Qué es la trazabilidad en la ejecución de recursos públicos y por qué es importante para las comunidades indígenas?

La trazabilidad es la capacidad de seguir el flujo y el uso de los recursos públicos desde su origen hasta su destino final. Es crucial para las comunidades indígenas porque permite garantizar transparencia, prevenir irregularidades y asegurar que los fondos asignados realmente beneficien a quienes están destinados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.