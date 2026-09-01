Los inversionistas que entregaron recursos para participar en el proyecto BD Bacatá, uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos que se construyeron en Bogotá, podrían recibir una noticia favorable después de años de incertidumbre.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Graban en Transmilenio a hombre que amenazó a pasajeros con arma blanca: “Vengo de la cárcel”)

De acuerdo con información publicada por Asuntos Legales, de La República, la Superintendencia Financiera habría emitido un fallo condenatorio contra Acción Fiduciaria, entidad que administró los recursos entregados por inversionistas mediante derechos fiduciarios, conocidos como Fidis.

La decisión estaría relacionada con los recursos aportados durante la etapa comercial del proyecto y abriría la posibilidad de que estos sean devueltos a quienes adquirieron dichos derechos.

Lee También

Sin embargo, hay un punto importante: todavía no se conocen los términos definitivos, las condiciones ni los plazos para efectuar los pagos. Según la información publicada por Asuntos Legales, la Superintendencia Financiera entregaría esos detalles en un comunicado que sería divulgado en los próximos 20 días.

¿Cuánto dinero tendrían que devolver a los inversionistas de BD Bacatá?

Uno de los datos que más llama la atención del caso es el monto de la condena.

Según Asuntos Legales, el fallo contra Acción Fiduciaria sería por cerca de 900 millones de pesos, relacionados con las ventas de comercios del proyecto BD Bacatá en Bogotá.

La situación involucra a miles de personas que participaron en el proyecto inmobiliario. De acuerdo con la información conocida por ese medio, serían más de 6.000 participantes, de los cuales aproximadamente 4.200 fueron inversionistas iniciales que adquirieron Fidis.

El BD Bacatá tuvo un costo superior a 400.000 millones de pesos y terminó enfrentando problemas que impidieron que el proyecto funcionara en su totalidad como había sido concebido.

Por ahora, los compradores de derechos fiduciarios deberán esperar a que la Superintendencia Financiera precise cuáles son los mecanismos mediante los cuales se realizaría la eventual devolución de los recursos.

Esto significa que el fallo no debe interpretarse como un pago inmediato para todos los inversionistas. Primero tendrán que conocerse las condiciones establecidas por la autoridad financiera.

¿Qué pasó con el proyecto BD Bacatá en Bogotá?

El BD Bacatá está ubicado en el centro de Bogotá y fue concebido como un megaproyecto inmobiliario que reuniría vivienda, comercio, oficinas y un hotel internacional.

El complejo está compuesto por dos torres de 66 pisos, pero con el paso de los años ambas terminaron teniendo realidades muy diferentes.

La torre norte tiene mayor actividad. Allí funcionan establecimientos comerciales y restaurantes en algunos de sus primeros niveles, mientras que también hay apartamentos habitados.

La situación de la torre sur es mucho más compleja. Buena parte de esa estructura permanece desocupada y prácticamente paralizada, con espacios que estaban destinados a oficinas, hotel y suites que no llegaron a funcionar.

El caso de BD Bacatá se convirtió así en uno de los ejemplos más visibles de un megaproyecto inmobiliario que no terminó desarrollándose como se había anunciado.

¿Cuándo devolverían la plata de los Fidis de BD Bacatá?

Por ahora, no hay una fecha definitiva para la devolución de los recursos.

La información publicada por Asuntos Legales señala que la Superintendencia Financiera deberá precisar en los próximos días los términos, condiciones y plazos para hacer efectiva la decisión.

* Pulzo.com se escribe con Z