En una jornada marcada de nuevo por los temblores en Colombia, una escalofriante escena se vivió en la capital del país y quedó registrada por usuarios en las redes sociales.

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El caso se presentó en la ruta C30 de Transmilenio este martes primero de septiembre de 2026 con el fuerte cruce entre dos personas por la aparente intimidación de uno de ellos a un pasajero.

Lo cierto es que el caso desembocó en los ataques a golpes de un testigo al presunto agresor, que reaccionó de inmediato con un arma blanca para responderle a los pasajeros en el bus.

El temor se apoderó del bus de Transmilenio en medio de los gritos de los presentes por el impulso del sujeto con el cuchillo, que finalmente quedó registrado ante la cámara de un usuario en redes sociales.

El video fue replicado por la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Pasa en Bogotá, que dio una versión de los hechos que sucedieron antes de ese impactante momento.

“Según el reporte ciudadano, un sujeto abordó el vehículo y habría comenzado a amenazar a los pasajeros entre ellos el denunciante, exigiendo sus pertenencias bajo la amenaza de atacarlos con un arma blanca, que había estado en prisión y que también es paciente psiquiátrico”, indicó el mencionado espacio digital.

El relato señaló que al parecer la riña al parecer finalizó en una de las estaciones del corredor cuando ambos descendieron del articulado, en donde los pasajeros gritaron en la búsqueda de apoyo de la Policía en el sistema masivo de transporte.

Este es el video de más de dos minutos de tensión entre la golpiza, el intercambio de insultos y la intimidación con el arma blanca a todos los pasajeros:

#BOGOTÁ. Usuarios denuncian un caso de intimidación y agresión ocurrido la mañana de este 01SEP, a bordo de un articulado de la ruta C30 con destino a Suba. Según el reporte ciudadano, un sujeto abordó el vehículo y habría comenzado a amenazar a los pasajeros entre ellos el… pic.twitter.com/tfL1VnbXRE — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 1, 2026

¿Qué hacer ante un intento de robo en Transmilenio?

Enfrentar una situación de hurto dentro del sistema Transmilenio requiere guardar la calma para proteger la vida y activar los mecanismos institucionales de reacción. Las autoridades aconsejan evitar la confrontación directa con los delincuentes.

Si el hecho delictivo ocurre dentro de un articulado, el usuario debe accionar la palanca roja de emergencia instalada junto a las puertas. Esta maniobra detiene el vehículo y alerta inmediatamente al conductor sobre la anomalía.

El operador del bus se comunica directamente con el Centro de Control del sistema para coordinar el apoyo con los patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los uniformados esperan el vehículo en la estación siguiente.

Cuando el hecho ocurre en las plataformas o portales, los ciudadanos deben acudir de inmediato al personal de vigilancia privada o a los gestores de convivencia. Ellos coordinan con la fuerza pública la detención de los sospechosos.

Las víctimas deben utilizar los puntos de atención telefónica o dirigirse al Comando de Policía de Transmilenio ubicado en la estación de Ricaurte. Allí reciben asesoría inmediata para formular la denuncia formal ante la Fiscalía General.

Igualmente, la ciudadanía cuenta con la aplicación móvil institucional para reportar hurtos, acoso o comportamientos sospechosos en tiempo real. Herramientas digitales agilizan la ubicación de los sospechosos mediante el sistema de cámaras de videovigilancia.

Al momento de informar a los uniformados, conviene brindar descripciones físicas detalladas de los asaltantes. Indicar la vestimenta, dirección de huida, número de articulado y hora exacta facilita los operativos de captura en el sistema.

Conservar los objetos personales en la parte delantera del cuerpo reduce la vulnerabilidad durante las horas de mayor afluencia. La prevención constante y la denuncia oportuna fortalecen la seguridad ciudadana en el transporte masivo de la capital.

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