Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su apuesta por la inclusión social y la disminución de desigualdades económicas con la continuidad del programa de pasajes gratis, habilitado a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Durante el ciclo correspondiente a septiembre de 2026, este beneficio forma parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y permite que miles de habitantes en condición de pobreza o vulnerabilidad puedan usar el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), incluyendo TransMilenio y las rutas azules TransMiZonales, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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El programa se dirige a ciudadanos categorizados como población en pobreza extrema o moderada, personas mayores de 62 años, personas con discapacidad, exhabitantes de calle y otros grupos en vulnerabilidad extrema. De acuerdo con la SDIS, los pasajes gratuitos son depositados en la tarjeta TuLlave personalizada de cada beneficiario y pueden ser activados en taquillas o puntos automáticos de TransMilenio. La cantidad de pasajes asignados varía según la condición socioeconómica, que la administración focaliza y categoriza a partir del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Para el ciclo de septiembre de 2026, la Alcaldía destinó más de 11.000 millones de pesos, impactando directamente a 754.000 personas en diferentes grupos: 337.000 personas mayores, 161.000 personas con discapacidad, 255.000 personas en condición de pobreza y otros colectivos como quienes viven en pagadiarios o exhabitantes de calle vinculados a programas de Hospedaje Social. Este apoyo contribuye a reducir el gasto en transporte, favoreciendo el acceso a educación, empleo, salud, actividades de cuidado y otros servicios públicos en Bogotá.

Durante el año, más de 380.000 personas mayores han recibido la recarga, aunque alrededor de 180.000 no han activado nunca sus pasajes, según cifras de la propia SDIS. Para resolver inquietudes o recibir orientación, los beneficiarios pueden comunicarse con las subdirecciones locales de Integración Social, llamar a la línea 601 3808330 (opción 6) o utilizar las redes oficiales de la entidad.

La activación de los pasajes se puede hacer presentando la tarjeta TuLlave en las taquillas de TransMilenio o en los puntos automáticos, donde se debe seleccionar la opción “Solicitar Subsidio/Convenio”. Es relevante señalar que los pasajes no son acumulables: deben activarse y usarse oportunamente cada mes. La SDIS recuerda que la asignación es automática para quienes cumplen con los criterios, y recomienda consultar detalles y requisitos en los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el beneficio de pasajes gratis en TransMilenio para personas en situación de vulnerabilidad en Bogotá?

El beneficio de pasajes gratis, implementado por la Secretaría Distrital de Integración Social a través del Ingreso Mínimo Garantizado, consiste en la recarga mensual de pasajes en la tarjeta TuLlave de personas en situación de pobreza, discapacidad, edad avanzada o vulnerabilidad social, permitiendo así su movilidad en TransMilenio y rutas TransMiZonales. La asignación y activación depende de la condición socioeconómica y se concreta acudiendo a taquillas o puntos automáticos del sistema.

¿Cuántas personas se benefician del programa de pasajes gratis de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá y cómo se distribuyen?

Según los datos de la Alcaldía, para el ciclo de septiembre de 2026, más de 754.000 personas reciben el beneficio, distribuyéndose principalmente entre personas mayores, personas con discapacidad, población en condiciones de pobreza y otros grupos vulnerables, con una inversión total de más de 11.000 millones de pesos. Cada grupo tiene asignada una cantidad de pasajes según su condición y necesidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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