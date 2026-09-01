Por: Portal Bogotá

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El próximo domingo 27 de septiembre de 2026, Bogotá se convertirá en epicentro de la salsa con el ‘Tortazo Salsa’, una jornada musical que tendrá lugar en el tradicional Teatro al aire libre La Media Torta, de acuerdo con la agenda cultural de la ciudad. Este evento gratuito busca ser punto de encuentro tanto para fanáticos de la salsa como para quienes deseen acercarse a nuevas propuestas musicales en Bogotá, tal como informa el portal oficial de la Alcaldía.

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La jornada contará con la participación de tres agrupaciones reconocidas. Entre ellas, La Pambelé, una orquesta bogotana que ha tomado como eje el sonido de la salsa dura, con influencias notorias de las décadas de los sesenta y setenta, pero sin dejar de lado una mirada contemporánea en su propuesta artística. Según información de la programación, la agrupación ha venido ganando espacio en la escena internacional y este año tocó en Canadá junto a La 33, representando dos generaciones de la salsa capitalina.

Por su parte, Radio Bembé, otra invitada para este Tortazo, se presenta con un formato potente que rinde homenaje a la tradición salsera de vieja guardia y, al mismo tiempo, imprime un sello propio en escena. Esta agrupación aborda situaciones sociales y cotidianas con humor y crítica, y ha destacado por su participación en eventos como Salsa al Parque, además de figurar como ganadora de convocatorias distritales. La inclusión de esta agrupación refuerza la apuesta del evento por celebrar la riqueza y diversidad de la salsa hecha en Bogotá.

Mar Caribe, galardonada este año con la Beca LEP - Producción y Circulación - Red de Escenarios 2026, completa el cartel como una de las propuestas emergentes que proyectan la salsa local hacia el futuro. Su presencia en el ‘Tortazo Salsa’ es un testimonio claro de la vitalidad del género y del interés institucional en promover nuevas perspectivas artísticas dentro de la ciudad.

La experiencia será enriquecida por los selectores en vinilo Dirty Salsa, Rollergal y Gina Reyes, quienes aportarán una selección musical especialmente curada en formato físico, resaltando el coleccionismo y la escucha profunda de la cultura salsera. El evento abrirá puertas desde la 1:00 p.m., con ingreso libre para mayores de 14 años hasta completar aforo. Es importante tener en cuenta que no es un evento apto para mascotas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué agrupaciones se presentarán en el Tortazo Salsa de Bogotá en 2026?

El ‘Tortazo Salsa’ reunirá a tres destacadas agrupaciones bogotanas: La Pambelé, Radio Bembé y Mar Caribe, cada una con una propuesta interpretativa propia dentro del género y con trayectorias que van desde la renovación de la salsa dura hasta el rescate de la tradición de vieja guardia, apoyadas por participación y premios en circuitos musicales locales e internacionales.

¿El Tortazo Salsa es un evento gratuito y cuál es el límite de edad para asistir?

Según la información difundida por la Alcaldía, el ingreso al ‘Tortazo Salsa’ el 27 de septiembre de 2026 será sin costo. La entrada está permitida únicamente para mayores de 14 años y estará sujeta a completar el aforo disponible en el Teatro al aire libre La Media Torta.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.