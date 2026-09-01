Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, un evento central para la tradición afrocolombiana, tendrá una muestra especial en Bogotá durante septiembre, gracias a la participación de la ciudad de Cali en la Feria del Hogar. Según información oficial de la Secretaría de Cultura, el objetivo es permitir que 120 portadores de tradiciones y saberes afrocolombianos presenten productos y expresiones culturales en la capital. La muestra, programada entre el 3 y el 20 de septiembre, incluirá modalidades como bebidas típicas, moda y estética afro, así como mecato, una variedad de bocados y dulces tradicionales.

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Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali, precisó que la iniciativa busca trasladar una parte representativa de lo que usualmente ofrece el Festival Petronio Álvarez, aprovechando un espacio especial en la Feria del Hogar, que se celebra en Corferias. Arteaga enfatizó que, si bien la muestra nace de la tradición del Petronio, se trata de una plataforma independiente para que los portadores de estas expresiones culturales lleguen a un público diferente en Bogotá. El evento, por tanto, no reemplaza el festival original ni modifica su programación en Cali.

Respecto a la edición 2026 del Festival Petronio Álvarez en Cali, el secretario confirmó que sí se llevará a cabo, aunque bajo circunstancias particulares debido al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Por motivos de seguridad, el festival no se realizará en la Unidad Deportiva como en otras ocasiones. Por ello, la administración distrital está en la búsqueda de un nuevo espacio para garantizar el desarrollo del evento en condiciones óptimas. Además, Arteaga señaló que, dadas las circunstancias, la edición de noviembre será de menor tamaño y tendrá un enfoque especial en la memoria y la sanación colectiva a través de la cultura, honrando a las víctimas de la reciente emergencia y fortaleciendo la conexión con otros espacios culturales.

La Secretaría de Cultura prepara, además, una serie de actividades paralelas que buscan fortalecer el tejido social tras la emergencia. Entre los eventos destacados se encuentran Sursal Fest, la Feria del Libro, el Festival Internacional de Ballet, la Semana del Patrimonio y el Festival Mundial de Salsa. Estas actividades, según la administración, se conciben como espacios de encuentro y acompañamiento, invitando a la comunidad artística a participar activamente en la reconstrucción emocional y cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la muestra del Festival Petronio Álvarez en la Feria del Hogar de Bogotá?

La muestra en la Feria del Hogar representa una oportunidad para visibilizar las tradiciones y saberes afrocolombianos en un escenario nacional, permitiendo que 120 portadores presenten su cultura fuera de Cali. Según la Secretaría de Cultura, se trata de una plataforma para dar a conocer bebidas tradicionales, mecato y moda afro, fortaleciendo el reconocimiento y la valoración de estas expresiones en la capital.

¿Cómo planea la Secretaría de Cultura organizar el Festival Petronio Álvarez 2026 tras el terremoto?

De acuerdo con Julián Arteaga, secretario de Cultura, el festival en Cali se mantendrá, pero con ajustes importantes: se busca un nuevo escenario seguro y el formato será más pequeño e íntimo, centrado en la memoria y la sanación colectiva por la emergencia reciente. El evento no se hará en la Unidad Deportiva, como en años anteriores, para garantizar condiciones adecuadas para todos los asistentes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.