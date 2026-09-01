Por: Portal Bogotá

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La importancia del acompañamiento a las familias desde el inicio de la vida fue el eje central de una reciente jornada organizada por la Alcaldía Local de Suba y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, en el marco del Mes y la Semana Mundial de la Lactancia Materna. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Local de Suba, esta actividad tuvo lugar en las instalaciones del Hospital de Suba y buscó fortalecer las herramientas de las madres gestantes para el cuidado integral de sus bebés, especialmente en los primeros meses de vida.

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En el encuentro participaron 30 mujeres embarazadas, quienes recibieron capacitaciones especializadas sobre la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. Según los lineamientos difundidos en la jornada, esta práctica es fundamental no solo para el desarrollo físico y emocional del recién nacido, sino también para el bienestar y la salud de las propias madres. De acuerdo con la agenda educativa, se ofrecieron recomendaciones orientadas a garantizar una lactancia segura y se impartieron talleres de “cartografía de la boca”, cuyo enfoque es brindar conocimientos prácticos para identificar y facilitar una succión correcta por parte del bebé.

Además, el evento resaltó la relevancia de las redes de apoyo comunitario. Las asistentes participaron en dinámicas enfocadas en fortalecer sus vínculos y crear espacios colaborativos para la crianza, reconociendo que el acompañamiento social puede incidir de manera positiva en la experiencia de la maternidad.

César Salamanca, alcalde Local de Suba, acompañó la jornada con un mensaje de reconocimiento y aliento a las participantes. En palabras del mandatario: “Están en una etapa donde la vida se valora mucho más, porque tienen una vida dependiendo de ustedes. Todos venimos a este mundo a cumplir una misión y un propósito”. Con este tipo de iniciativas, la administración local busca reafirmar su respaldo al desarrollo integral y la salud de los niños en la localidad, brindando un apoyo temprano a las familias.

Al finalizar la actividad, cada madre gestante recibió un kit de autocuidado, reconociendo así el proceso especial que representa la gestación. De acuerdo con la Alcaldía Local de Suba, este tipo de acciones se suman al esfuerzo institucional por fortalecer el bienestar de la infancia y promover hábitos saludables desde el comienzo de la vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses?

La lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses es clave porque contribuye al desarrollo físico y emocional del bebé, fortalece su sistema inmunológico y promueve el bienestar de la madre, según el enfoque transmitido en la jornada de la Alcaldía Local de Suba y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.

¿Qué comprende la “cartografía de la boca” en el contexto de la lactancia?

La “cartografía de la boca” consiste en talleres prácticos donde se enseña a identificar características orales del bebé para asegurar una succión adecuada. Esta capacitación facilita una lactancia materna más segura, tal como se explicó durante la actividad en el Hospital de Suba.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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