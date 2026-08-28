Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá experimentó múltiples contratiempos durante la mañana del viernes 28 de agosto de 2026, de acuerdo con información reportada por Bogotá.gov.co. Un accidente de relevancia mayor se presentó en la carrera 142 con calle 135, en la localidad de Suba, donde estuvieron involucrados un automóvil, un bus escolar y un camión, este último terminó volcado. Se trató de un siniestro vial que ocasionó la afectación total de la calzada, complicando significativamente el tránsito en esta zona. Al sitio se desplazaron unidades de ambulancia y grúas para atender la emergencia y remover los vehículos afectados, como señalaron las autoridades en un reporte a las 7:08 a.m.

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La situación tuvo efectos en la operación de algunas rutas TransMiZonales de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, por lo que las autoridades recomendaron a los ciudadanos planificar sus recorridos antes de salir, según avisó la entidad en su comunicado oficial. Además del siniestro en Suba, se presentaron otros incidentes relevantes para la movilidad capitalina. Por ejemplo, en la localidad de Usaquén, se reportó el volcamiento de un automóvil en la calle 146 con carrera 13, afectando también esa zona de la ciudad según la información disponible desde las 6:10 a.m.

El tránsito no solo se complicó por accidentes sino también por el alto flujo vehicular característico de la capital. Entre las 6:00 y 6:30 a.m., se reportó fuerte represamiento en el corredor Autosur, especialmente a la altura de la avenida Bosa y la carrera 71 en ambos sentidos, lo que contribuyó a la congestión general que se vivió en la mañana.

En cuanto a la troncal NQS Sur, uno de los principales corredores de TransMilenio, la congestión fue notoria entre la estación León XIII y el Portal Sur. Sin embargo, poco después de las 6:30 a.m., las autoridades informaron que la movilidad comenzó a mejorar en esta troncal. Personal operativo estuvo presente en las vías, trabajando para agilizar el tráfico y mitigar los retrasos, ya que la congestión podía generar retrasos en los diferentes servicios de transporte para los usuarios.

Ante este panorama, las recomendaciones permanecen: consulte los reportes oficiales, planifique sus desplazamientos y tome vías alternas si es posible, ya que imprevistos como los detallados pueden ocurrir y afectar significativamente la rutina diaria en Bogotá.

¿Qué rutas de TransMiZonales de TransMilenio estuvieron afectadas hoy por el accidente en Bogotá?

Según el reporte de Bogotá.gov.co, el accidente múltiple en la carrera 142 con calle 135 afectó la operación de algunas rutas TransMiZonales de TransMilenio. Las autoridades no especificaron el número ni los códigos de las rutas involucradas, pero advirtieron sobre la conveniencia de revisar los canales oficiales y planificar los recorridos antes de salir para evitar contratiempos.

¿Qué hacer en caso de siniestros viales que generan congestión en Bogotá?

De acuerdo con los informes oficiales, en caso de siniestros viales que afectan la movilidad, las autoridades disponen unidades de ambulancia y grúas para atender la emergencia. Se recomienda consultar los reportes de movilidad antes de salir, planificar recorridos alternativos y estar atento a las indicaciones del personal en vía, ya que su presencia tiene como objetivo agilizar el tránsito y reducir el impacto de los accidentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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