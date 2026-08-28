Por: Caracol TV

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La captura de Luis Saúl Pérez Nieto, identificado por las autoridades bajo los alias de 'Nairobi' y ‘Luis Páez’, representa un golpe importante contra la estructura transnacional conocida como Tren de Aragua. Así lo comunicó el presidente Abelardo de la Espriella, quien confirmó que la detención se realizó en la localidad de Fontibón, en Bogotá, después de un proceso de seguimiento coordinado por la Policía Nacional. De acuerdo con información proporcionada por la Policía y la Fiscalía General de la Nación —en colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y autoridades de Perú—, Pérez Nieto sería uno de los principales coordinadores de redes dedicadas al tráfico de armas y estupefacientes con operaciones en Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y otros países. Además, se le vincula a delitos graves como homicidio, extorsión, secuestro y trata de personas.

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Este operativo evidencia la dimensión internacional de la organización delictiva. De acuerdo con el mandatario colombiano, “Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”, enfatizó en su cuenta de X tras la detención.

La ofensiva contra el Tren de Aragua también ha movido fichas en Venezuela. En junio pasado, el Ministerio de Comunicación e Información de ese país confirmó la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, señalado líder de la organización, durante una operación desarrollada junto con Estados Unidos en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela. Según señaló el Gobierno venezolano, la operación contó con tecnología y un intercambio de información de inteligencia entre ambos países. Previamente, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró públicamente que, bajo su dirección, el Comando Sur logró dar de baja a quien describió como “el infame líder del Tren de Aragua”, a quien Washington calificó como cabecilla de una de las organizaciones “más sanguinarias del planeta Tierra”.

El Tren de Aragua, según Insight Crime, surgió en la cárcel de Tocorón, Venezuela, y desde 2018 ha concretado su expansión transnacional. Inicialmente, intentó establecerse en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde se enfrentó con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Entre 2018 y 2023, consolidó células en Colombia, Perú y Chile, mientras desarrollaba presencia esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil, estableciéndose en economías ilegales locales y ejerciendo violencia para desplazar a otras estructuras criminales, señala Insight Crime.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Tren de Aragua y por qué representa una amenaza para América Latina?

El Tren de Aragua es una organización criminal nacida en la cárcel de Tocorón, Venezuela, que ha expandido sus actividades ilícitas a nivel transnacional. Según la información de Insight Crime, su presencia se extiende a países de América Latina y también a Estados Unidos y Europa. Los delitos atribuidos al grupo van desde narcotráfico y trata de personas hasta secuestros y lavado de dinero, lo que lo convierte en una amenaza significativa por su capacidad de infiltrarse en economías delictivas y desplazar con violencia a las organizaciones criminales locales.

¿Cómo fue capturado Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Nairobi’, cabecilla del Tren de Aragua?

La captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Nairobi’ o ‘Luis Páez’, se logró en Bogotá, específicamente en la localidad de Fontibón, gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la DEA de Estados Unidos y autoridades de investigación criminal de Perú, según detallaron las fuentes oficiales. La operación forma parte de la estrategia para combatir el crimen transnacional y evitar que Colombia se convierta en refugio de líderes de organizaciones delictivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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