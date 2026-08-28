Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Juan Hely Morales Bedoya, de 73 años, fue hallado sin vida en la parte externa de su vivienda, ubicada en el barrio La Sultana, en Dosquebradas. El hecho ocurrió en horas de la mañana del miércoles 26 de agosto, cuando su hija, al llegar a la casa, encontró a su padre y alertó inmediatamente a las autoridades. La noticia conmocionó a familiares, amigos y a toda la comunidad, que lo recordaba como una persona cariñosa, servicial y reconocida por su labor como poeta, faceta que lo hacía especialmente cercano a quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

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De acuerdo con el informe de El Diario, tras el aviso de la hija de Juan Hely, unidades de la Policía acudieron al lugar y acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los investigadores judiciales. Personal de Criminalística de la Sijín -Seccional de Investigación Judicial y Criminal- realizó la inspección técnica al cuerpo, procedimiento estándar en casos de muertes que requieren investigación. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se llevará a cabo la necropsia, práctica forense necesaria para establecer causas y circunstancias del fallecimiento.

Juan Hely era oriundo del municipio de Apía y su carácter alegre, así como su disposición para ayudar a los demás, era ampliamente reconocido en el sector. Su afección fue mayor, dada su conocida actividad literaria como poeta, por la que gozaba de aprecio entre sus amigos y vecinos, quienes ahora lamentan profundamente su ausencia.

De modo extraoficial, según fuentes consultadas por El Diario, se supo que Morales Bedoya habría venido enfrentando episodios depresivos desde hacía algún tiempo. Además, se conoció que recientemente el dueño de la vivienda en la que residía le habría solicitado la entrega del inmueble arrendado, situación que, según allegados, pudo haber afectado su estado anímico. No obstante, hasta el momento solo la necropsia podrá determinar oficialmente las causas del deceso.

La noticia no solamente sacude el entorno cercano de Juan Hely, sino que deja entrever una situación delicada respecto al bienestar emocional de las personas mayores y el impacto de circunstancias como el desarraigo y la soledad. Las autoridades continúan con el proceso investigativo para esclarecer por completo este lamentable caso.

¿Qué detalles se conocen sobre la muerte de Juan Hely Morales Bedoya?

Según información consignada por El Diario, Juan Hely Morales Bedoya fue encontrado muerto por su hija en la parte externa de su vivienda. Las autoridades practicaron las diligencias correspondientes y, de modo extraoficial, se supo que Morales padecía episodios depresivos y que recientemente había recibido la notificación de desocupar el inmueble donde vivía. El proceso de necropsia en Medicina Legal será clave para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

¿Qué funciones cumple la Sijín en investigaciones como la de Juan Hely Morales?

La Sijín, que es la Seccional de Investigación Judicial y Criminal, se encarga de realizar inspecciones técnicas al cuerpo y de recolectar pruebas para investigaciones judiciales. En el caso de Juan Hely Morales Bedoya, los agentes de la Sijín cumplieron las labores de inspección y levantamiento del cuerpo, pasos que son esenciales para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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