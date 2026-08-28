Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La justicia determinó enviar a prisión a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes han sido señalados por la Fiscalía General de la Nación de desencadenar un incendio forestal en la zona rural del municipio de Dolores, en el departamento del Tolima. Esta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario se tomó luego de que un juez de control de garantías aceptara la solicitud del ente acusador, fundamentada en los graves daños ambientales causados y la reincidencia de los acusados en estos hechos.

Sigue a PULZO en Discover

La situación se originó el 25 de agosto, cuando uniformados de la Policía Nacional acudieron a un predio ubicado en la vereda La Guacamaya, tras recibir información sobre quemas forestales sin permisos. Al llegar al lugar, los agentes sorprendieron en flagrancia a Morales Herrera y Merjado Hurtado mientras avivaban el fuego. De acuerdo con las inspecciones técnicas posteriores, las llamas destruyeron vegetación y afectaron el suelo en una extensión estimada en seis hectáreas. Estas acciones también produjeron consecuencias negativas en distintas especies silvestres presentes en el área, lo que incrementó la gravedad ambiental del incidente.

Ante la magnitud del incendio, fue necesaria la reacción del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, que logró controlar el avance de las llamas antes de que se propagaran a otras áreas circundantes. Sin embargo, según relata la Fiscalía General de la Nación, no se trataba de un hecho aislado: apenas un mes antes, el 24 de julio, las autoridades ya habían requerido a los mismos hombres por una situación similar y se les había advertido de manera expresa sobre la prohibición de continuar con este tipo de prácticas.

Por la continuidad de la conducta, una fiscal de la Seccional Tolima imputó a Morales Herrera y Merjado Hurtado los delitos de incendio y deforestación. Ambos se abstuvieron de aceptar los cargos y deberán permanecer recluidos mientras avanza el proceso legal en su contra.

Este caso se suma a una crisis ambiental de mayores proporciones en Tolima. El presidente Abelardo de la Espriella visitó el departamento el 27 de agosto para liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se evaluó la emergencia que ha dejado cerca de 50.000 hectáreas afectadas, incluidos 28.000 de áreas agropecuarias. Según el balance oficial, al menos 2.660 productores han sufrido pérdidas económicas calculadas en 134.000 millones de pesos y unos 163.000 animales se encuentran en riesgo por la escasez de alimentos y agua. En total, 23 municipios y 507 veredas están golpeados por los incendios forestales en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado fueron enviados a prisión por incendio en Dolores, Tolima?

Según información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, ambos sujetos fueron capturados en flagrancia mientras avivaban un incendio sin autorización en la vereda La Guacamaya. La reincidencia —pues ya habían sido advertidos por un hecho similar un mes antes— y los graves daños ambientales, fueron determinantes para que un juez de control de garantías les impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

¿Cuál fue el impacto ambiental y económico de los incendios forestales en Tolima según fuentes oficiales?

De acuerdo con el balance presentado durante el Puesto de Mando Unificado encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, los incendios han dañado aproximadamente 50.000 hectáreas, de las cuales 28.000 afectan zonas agropecuarias. Además, 2.660 productores han sufrido pérdidas que ascienden a 134.000 millones de pesos y 163.000 animales están en riesgo debido a la falta de alimentos y agua en 23 municipios y 507 veredas de Tolima.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.