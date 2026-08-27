La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja continúa en medio de una disputa sobre qué autoridad debe asumir el caso. La Fiscalía sostiene que mantiene competencia para adelantar las actuaciones y, por ahora, se niega a remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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El caso quedó nuevamente en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar cuál es la autoridad competente para investigar los hechos y establecer si el proceso debe permanecer en la Fiscalía o pasar al órgano legislativo encargado de las investigaciones contra altos funcionarios.

La controversia se relaciona con los hechos ocurridos en el departamento de Antioquia durante la década de 1990. Dichas han sido objeto de investigaciones judiciales durante varios años y también de pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales.

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¿Por qué la Comisión de Acusaciones pide investigar caso contra Álvaro Uribe?

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano encargado de adelantar investigaciones contra determinados altos funcionarios del Estado cuando se presentan hechos que podrían comprometer su responsabilidad. Esa atribución está contemplada en la Constitución y hace parte del régimen especial aplicable a quienes tienen fuero constitucional.

En el caso de Álvaro Uribe, la discusión parte de su condición de expresidente y de los hechos que son materia de indagación. La Comisión considera que esa circunstancia debe ser tenida en cuenta para establecer cuál es el procedimiento que corresponde y qué autoridad puede adelantar las actuaciones relacionadas con su eventual responsabilidad.

El debate también está relacionado con la naturaleza de las conductas que se buscan esclarecer y con el momento en que estas habrían ocurrido. Por eso, la determinación de la autoridad competente no es un asunto meramente administrativo, sino que puede definir qué procedimiento debe seguirse y bajo qué reglas.

La Comisión, al reclamar el expediente, busca que sea esa instancia la que examine los elementos que correspondan dentro de sus atribuciones constitucionales. Sin embargo, la decisión definitiva no depende de la voluntad de ninguna de las dos autoridades, pues será la Corte Constitucional la encargada de dirimir el conflicto de competencia.

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