Por: Caracol TV

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Hallan entre los escombros del terremoto al abogado Juan José Salazar, mencionado en el caso UribeEl cuerpo sin vida del abogado Juan José Salazar fue encontrado durante la madrugada de este domingo entre los escombros del edificio Ana Pilar, en el sur de Cali, donde había quedado atrapado tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Durante varios días, familiares y allegados permanecieron a la espera de información sobre su paradero.

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Según conoció Blu Radio, Salazar se encontraba en el inmueble junto a su novia, Valentina Marcano, cuando ocurrió el colapso de la edificación. Desde entonces, los organismos de búsqueda y rescate adelantaron labores para localizar a las personas que permanecían bajo los restos del edificio. Tras el hallazgo del abogado, continúa la búsqueda de Marcano, quien también se encontraba en el lugar al momento del terremoto.

Juan José Salazar fue mencionado en el proceso relacionado con Álvaro Uribe

Juan José Salazar era abogado y fue mencionado dentro del proceso judicial relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese caso estuvo vinculado profesionalmente con el abogado Diego Cadena.

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De acuerdo con la información del proceso, ambos fueron investigados por hechos relacionados con el presunto ofrecimiento de beneficios a testigos que podrían favorecer al expresidente.

En septiembre de 2025, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, condenó a Diego Cadena a 84 meses de prisión domiciliaria, equivalentes a siete años, tras declararlo responsable en primera instancia por el delito de soborno en actuación penal, por hechos relacionados con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

En esa misma decisión, el juez absolvió a Juan José Salazar Cruz, al considerar que existía duda razonable respecto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal relacionados con Carlos Enrique Vélez. Tras la lectura de la sentencia, las partes anunciaron que apelarían el fallo.

Diego Cadena lamentó la muerte de Salazar

Luego de conocerse el hallazgo del cuerpo, Diego Cadena se pronunció a través de sus redes sociales y expresó su pesar por la muerte de quien fue su compañero profesional. En una publicación escribió: “Descansa en paz Juanjo”.

También el abogado Pipe Caballero manifestó su pesar por el fallecimiento de Salazar. “Que mi Dios lo reciba en su santa gloria, Juan José. Me quedo con agradecimiento eterno y con una deuda pendiente: mantener incólume su nombre y su honra”, expresó.

Lamentablemente encontraron sin vida a Juan José Salazar y a su novia Valentina Marcano. Que mi Dios los reciba en su santa gloria. De Juan José me quedo con agradecimiento eterno y con una deuda pendiente: mantener incólume su nombre y su honra. 🙏🏻 — Pipe Caballero (@PipeCab) August 16, 2026

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.