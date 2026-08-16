Una nueva escuela de formación política comenzó a tomar forma en el entorno del Pacto Histórico. Se trata de Semilla, Escuela Internacional de Formación Política, una iniciativa promovida, entre otros, por el exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que busca formar ciudadanos alrededor de temas como democracia, justicia social, paz, defensa de la naturaleza y lucha contra la corrupción.

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La escuela fue presentada públicamente para iniciar actividades el 13 de agosto de 2026, con un acto inaugural que se llevó a cabo en Bogotá. En sus piezas de promoción, Semilla se presenta como un espacio para “pensar juntos para transformar juntos” y plantea como lema: “Hoy sembramos una semilla. Mañana seremos un bosque”.

Uno de los elementos que más llama la atención de la iniciativa es su nómina de profesores. Entre ellos estará Iván Cepeda, senador y una de las principales figuras del Pacto Histórico, quien impartirá clases dentro del programa de formación política.

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La participación de Cepeda ha sido promocionada por los propios organizadores como uno de los atractivos de la escuela, en momentos en que el dirigente asume un papel central en la oposición política tras las elecciones presidenciales de 2026.

Mañana arranca nuestra escuela de FormacionPolítica les quiero presentar el lujo de profesores y profesoras que tendremos.

Link de inscripción en el tuit fijado de @EscuelaSemilla

RT Les espero mañana pic.twitter.com/E2J1HWYccR — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 12, 2026

La propuesta se presenta como un proyecto de formación ciudadana, pero su origen está estrechamente ligado a dirigentes y sectores políticos del Pacto Histórico. Gustavo Bolívar ha sido uno de sus principales promotores y ha difundido invitaciones a participar en los cursos a través de sus redes sociales. En una de las publicaciones de lanzamiento, incluso invitó a los ciudadanos a imaginar la posibilidad de recibir clases de figuras como Cepeda.

El proyecto aparece además en un momento de reorganización de la izquierda colombiana. Tras el cambio de Gobierno, el Pacto Histórico pasó a la oposición y busca mantener cohesionadas sus bases y preparar nuevos liderazgos de cara a los próximos años. El propio Cepeda ha planteado la necesidad de fortalecer la organización política y social de este sector.

En ese contexto, Semilla busca convertirse en un espacio de discusión y formación sobre asuntos políticos y sociales. La escuela plantea que sus estudiantes podrán acercarse a debates relacionados con la defensa de la democracia, la justicia social, la paz, el medioambiente y el combate contra la corrupción.

La apuesta, en palabras de sus promotores, es que la formación política contribuya a construir una ciudadanía más organizada y capaz de participar en las transformaciones del país. Y, entre el grupo de docentes anunciado, la presencia de Iván Cepeda le da a la iniciativa un componente político especialmente relevante: el senador no solo es una de las figuras más visibles del Pacto Histórico, sino que acaba de asumir un papel protagónico en la oposición nacional.

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Así, Semilla nace como una escuela de formación ciudadana con una marcada identidad progresista y vinculada a figuras del Pacto Histórico, en una etapa en la que ese movimiento busca reorganizarse, formar nuevos cuadros y conservar su influencia política. Su lema resume la apuesta de sus impulsores: sembrar desde ahora una nueva generación de participantes en la política colombiana.

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