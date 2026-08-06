La tensión política previa al cambio de mando presidencial escaló a niveles insospechados este miércoles tras un encendido enfrentamiento verbal protagonizado en los micrófonos de Blu Radio por el periodista Ricardo Ospina y la congresista del Pacto Histórico Carolina Corcho. El centro de la disputa no solo giró en torno a la polémica decisión de la bancada oficialista de ausentarse de la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella para realizar una manifestación en el Capitolio Nacional, sino al cruce de declaraciones sobre el orden público en la capital.

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Durante la entrevista, Corcho confirmó que, aunque legalmente reconoce a De la Espriella como el nuevo jefe de Estado, la bancada mantiene profundos reparos políticos y jurídicos, señalando la existencia de denuncias por presunto fraude electoral y un litigio estratégico ante el Consejo de Estado. Asimismo, defendió la movilización como un acto legítimo frente a los anuncios del nuevo gobierno, criticando decisiones como la reanudación de relaciones con Israel y la supresión de embajadas o entidades estatales.

La congresista detalló que el Pacto Histórico organizó una agenda de actos en varias ciudades y justificó la elección del Capitolio como un derecho democrático legítimo. “Sería un exabrupto que no se nos permita participar de los escenarios de la democracia, siendo nosotros representativos de una parte del pueblo colombiano”, argumentó Corcho.

El punto más álgido del debate se produjo cuando el periodista Ricardo Ospina puso sobre la mesa un documento oficial de la Policía Nacional que advierte sobre riesgos de disturbios y problemas de seguridad en el centro de Bogotá durante las protestas. Ante el cuestionamiento, Corcho replicó con dureza exigiendo explicaciones sobre la capacidad operativa de la fuerza pública: “¿Pero cómo así no está garantizada la seguridad para Bogotá? Debemos entonces hacer un llamado al alcalde Galán, eso es muy grave entonces… La Policía no tiene la facultad para decretar un estado de sitio”, sentenció.

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La discusión se calentó aún más cuando Ospina le ripostó que en ningún momento había calificado los eventos como atentados, sino que se limitaba a leer textualmente las recomendaciones preventivas de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. Ante la insistencia de la exministra desestimando los reportes policiales, el periodista le cortó el paso con firmeza: “Usted no me está escuchando, yo no hablé jamás de atentados, yo me ciño al documento de la Policía, que es la que recomienda y la que maneja la seguridad”, zanjó el comunicador, evidenciando el choque de narrativas que marcará el pulso político del país.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.