Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reciente conformación del gabinete ministerial por parte del presidente electo Abelardo De la Espriella ha suscitado inquietud y debate en Risaralda, debido a la ausencia de figuras oriundas del departamento en los principales cargos del Gobierno Nacional. Esta situación ha provocado cuestionamientos sobre la representación regional y el eventual impacto en la toma de decisiones y la defensa de los intereses de la zona, de acuerdo con entrevistas y análisis publicados por Diario del Otún.

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De manera unánime, diferentes sectores consultados reconocen la experiencia y capacidad de quienes conforman el nuevo gabinete presidencial. Sin embargo, tanto actores políticos como líderes empresariales han expresado preocupación ante la ausencia de risaraldenses en cargos ministeriales, señalando que esto podría dificultar la interlocución directa con el Ejecutivo y limitar el impulso de proyectos específicos para el departamento.

En palabras del representante a la Cámara Durguez Espinoza, a pesar de que Risaralda cuenta con profesionales de alto nivel y una sólida tradición en el servicio público, ningún ciudadano de la región fue incluido en el gabinete. Espinoza atribuyó esta falta de representación a la gestión de quienes lideraron la campaña presidencial en Risaralda, sugiriendo que no hubo suficiente negociación para asegurar un espacio para el departamento. El funcionario resaltó que contar con un ministro local es clave porque facilita la comunicación con el Ejecutivo y puede contribuir a priorizar iniciativas claves para el territorio.

Por su parte, Fernando Arias Cardona, también representante a la Cámara por Risaralda, interpretó la situación como una evidencia de olvido institucional hacia el departamento. No obstante, insistió en que lo fundamental será el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el nuevo Gobierno, independientemente del origen regional de los ministros. Arias Cardona anunció que vigilará el avance de proyectos estratégicos, tales como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para Pereira y Dosquebradas, las obras viales en la región del Samán, el Hospital de Alta Complejidad y el Centro de Innovación y Biotecnología Industrial (CIBI), buscando que obtengan financiación en el Plan Nacional de Desarrollo.

El sector empresarial, representado por el Director Ejecutivo de Fenalco Risaralda, Sebastián Restrepo, también lamentó la ausencia de liderazgo regional en el gabinete, recalcando que tener representantes en altos cargos nacionales fortalece la voz de los territorios. Pese a ello, consideró que aún existen cargos directivos pendientes de nombramiento donde podrían llegar profesionales del departamento.

Alexander Ríos Arboleda, columnista del Diario del Otún, aportó una perspectiva más estructural, recordando que existen 32 departamentos en el país y solo 19 ministerios, por lo que la ausencia de un risaraldense no necesariamente condena a la región a la falta de inversiones. Señaló como fundamental la presentación de proyectos sólidos y maduros, así como la coordinación entre gobernantes y representantes para lograr priorización presupuestal.

Así, mientras persiste la preocupación sobre una oportunidad perdida para ejercer mayor influencia desde la cúpula ministerial, los diferentes actores coinciden en que el reto central está en mantener el respaldo del Gobierno Nacional para las prioridades de Risaralda durante el próximo cuatrienio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Risaralda no tiene representación en el gabinete ministerial del nuevo Gobierno Nacional?

Según declaraciones recogidas por Diario del Otún, la ausencia de figuras de Risaralda en el gabinete del presidente electo Abelardo De la Espriella se atribuye a la falta de gestión política durante la campaña y a la dificultad de asegurar espacios, pese a la existencia de candidatos calificados en el departamento. Los representantes señalan que este aspecto refleja desafíos en la negociación regional y la dificultad de influir en la conformación de equipos de Gobierno a nivel nacional.

¿Qué impacto puede tener para Risaralda la falta de ministros en el Gobierno Nacional?

De acuerdo con los líderes políticos y empresariales citados, no contar con un ministro de origen risaraldense podría dificultar la defensa de los proyectos territoriales y la interlocución directa con el Ejecutivo. Sin embargo, existe consenso en que lo importante será lograr que los compromisos con el departamento se cumplan, mediante la presentación de proyectos estratégicos bien estructurados y la acción coordinada de los actores regionales.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.