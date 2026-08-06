Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La capital del Tolima, Ibagué, se ubicó en el centro de la discusión nacional sobre seguridad tras el anuncio de la llegada de 150 nuevos integrantes de la Fuerza Pública, según lo confirmó la alcaldesa Johana Aranda en la Cumbre Nacional de Seguridad realizada en Barranquilla. Este refuerzo tiene como propósito principal fortalecer la vigilancia y enfrentar los fenómenos delictivos que afectan a la ciudad, en el marco de una estrategia de alcance nacional que prioriza las ciudades con mayores retos en materia de convivencia y orden público.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información presentada por la mandataria, Ibagué fue incluida entre las nueve ciudades seleccionadas para integrar el Bloque de Seguridad Urbana, una iniciativa que pretende una acción articulada entre el Gobierno nacional y las autoridades municipales para combatir la inseguridad. La alcaldesa destacó que la incorporación a este bloque implica una mayor coordinación con la administración nacional y la posibilidad de enfrentar de manera más efectiva distintas modalidades delictivas que se han incrementado en los últimos tiempos.

En palabras textuales de Aranda: “Hoy somos parte del Bloque de Seguridad Urbana, una estrategia que reúne a varias ciudades del país para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana”. Esta nueva dinámica contempla no solo el aumento del pie de fuerza con la llegada de 150 uniformados, sino también una colaboración permanente con las demás ciudades incluidas en la estrategia, lo que permitirá enfrentar con mayor contundencia a las estructuras delincuenciales que operan a nivel nacional.

La mandataria también subrayó que la seguridad es tarea de todos: no solo de las instituciones del Estado sino también de la ciudadanía. En ese sentido, resaltó la importancia de la participación activa de la comunidad como complemento fundamental en la lucha contra la criminalidad. Ibagué se suma así a un grupo selecto de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y Soacha, territorios priorizados por el nuevo Gobierno en el esfuerzo por consolidar la seguridad urbana.

Según la administración municipal, esta priorización permitirá acceder a mejores recursos, acompañamiento institucional y mecanismos articulados de trabajo que buscarán mejorar la tranquilidad de los ciudadanos en el corto plazo.

¿Qué es el Bloque de Seguridad Urbana y cómo funcionará en Ibagué?

El Bloque de Seguridad Urbana es una estrategia nacional anunciada en la Cumbre Nacional de Seguridad. Según la alcaldesa Johana Aranda, busca fortalecer la seguridad mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, autoridades municipales y la Fuerza Pública, apoyando la vigilancia y la reacción ante delitos en ciudades priorizadas, como Ibagué.

¿Cuántos policías llegarán a Ibagué y cuál será su función?

De acuerdo con la información entregada por la alcaldesa Johana Aranda, Ibagué contará con el respaldo de 150 nuevos integrantes de la Policía Nacional, quienes estarán encargados de labores de prevención, control y reacción frente a la criminalidad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.